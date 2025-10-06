След потопа в "Елените": Разчистване, патрули, помощи и много въпроси за строежите

Три дни след като проливния дъжд в курорта "Елените" помете сгради и коли в улици, построени в сухо дере, отне живота на четирима души и нанесе щети за милиони левове, в понеделник оперативната обстановка е сравнително спокойна. Разчистват се паднали дървета, отломки от сгради и поразена инфраструктура, но дъждът продължава. На онези граждани, които не са се евакуирали, е наредено да не излизат на улиците, където има полицейски патрули. Държавата се задейства за отпускане на помощ за пострадалите както от националния бюджет, така и по линия на европейския фонд "Солидарност".

На все по-ясно става също така, че виновен за бедствието не е толкова пороят, колкото презастрояването на района с хотели и други сгради, за които не е ясно как са разрешени, при положение, че става въпрос за някогашно речно корито. Ппредседателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев дори директно заяви, че сградите там нямат акт 16.

Забрани за движение и патрули поне до сряда

В понеделник в черноморския курорт се състоя заседание на оперативен щаб на МВР и след него директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов обяви, засиленото полицейско присъствие в района и забраната за движение на хората там ще останат до сряда. Тъй като се очаква влошаване на времето, е обявен червен код.

По думите на шефа на "Национална полиция" Захари Васков пък в момента компетентните институции извършват проверки на място. Екипи на Агенцията за социално подпомагане вече са на място и описват щетите, каза социалният министър Борислав Гуцанов пред Нова телевизия.

Той обяви, че в сряда ведомството му ще поиска от Министерския съвет да се даде допълнителна помощ от 3000 лв. на пострадалите и така те ще могат д аполучат до 7500 лв.

До 7500 лв. за пострадалите, задействат се и европомощи

"Ще предложа да се направи същото, което направихме за пострадалите от пожарите. Веднъж хората да получат еднократната помощ от 1914 лева, допълнително да имат право на 3000 лева и още 2500 лева за възстановяване на изгубена техника", обясни Гуцанов.

Допълни, че смята да обсъди с премиера Росен Желязков и възможността да се отпусне еднократна помощ от около 15 хил. лв. за наследниците на загиналите четирила души.

От регионалното министерство пък обявиха, че е инициирана процедура за европейско подпомагане за пострадалия регион по фонд "Солидарност". МВР ще изготви обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи. Пътната полиция и пътната агенция на свой ред трябва да направят временна организация на движението във връзка с ремонтни дейности по магистралите и облекчаване на трафика в съответните участъци.

Към момента има данни за евакуирани около 200 човека, от които около 100 са пожелали да отидат при техни близки и познати, останалите са настанени в хотелски комплекси в Св. Влас и в Несебър.

Три пропускателни пункта ограничават достъпа до курорта "Елените". Там контролирано се пускат само собствениците на имоти, до които може да се стигне, за да си вземат парите, документите, лекарствата и малко багаж.

"Има разположени екипи по места. Техниката е в изправност. Дежурни екипи ще има във всички териториални поделения на пожарната. На "Елените", ако вали дъжд, собствениците няма да бъдат допускани до жилищата си в следващите 2-3 дни", обясни областният управител на Бургас, цитиран от БНР.

Междувременно екипи на Регионалната екоинспакция и Басейнова дирекция ще направят оценка на екологичната обстановка и на качеството на питейната вода там.

"Изложба на глупостта и алчността"

В неделя екип от учени пристигна във ваканционното селище, за да заснеме с модерна техника модел, който да покаже причината трагедията. Екипът бърза, за да не бъдат заличени следите от наводнението.

Обстановката в курорта остава усложнена, сн. БГНЕС

"Ваканционното селище "Елените" е изложба на човешката глупост и алчност. Създаваме един прецизен 3D модел с възможно най-съвременни средства. Позволява ни да получим огледална представа за механизмите, които са довели до бедствието, което виждаме. Второ-документираме щетите и некомпетентните решения, които са взимани при усвояването на тази територия. Тези малки водосбори, които са в Южното Черноморие, са изключително рискови. Не можем да предотвратим бедствията, но можем да ги ограничим. Сградите ограничават пространството, в което да се разлее водата и така увеличават нейната ударна мощ. В Свети Влас също има два рискови района", заяви пред БНР директорът на националния център по геопространствени изследвания и технологии към СУ доц. Стилян Димитров.

По думите му е очевидно, че в "Елените" направени огромни компромиси, дерето е застроено, а това е нещо, което не може да се види в оригиналния проект.

Последиците от застрояване на речни корита

Според екперта по климатични промени Георги Стефанов трябва да се преустанови практиката да се допуска застрояването на речни корита.

"От 20 години постоянно виждаме едно презастрояване – на речни корита, на Черноморието, на планинските курорти и нарушаване на законодателството. Климатичните промени са друг фактор. Трябва да се адаптираме към новите реалности. Превенцията е нещо, което е изключително необходимо, заяви Стефанов пред БНР.

Може да се окаже, че всички тези постройки там нямат Акт 16. Нито една от тези постройки няма Акт 16 и з атова са виновни онези, които да позволил там да се строи, заяви пред бТВ депутатът от БСП Драгомир Стойнев в защита на екоминистъра от квотата на социалистите Манол Генов. По-рано през деня Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и депутат от от ПП-ДБ поиска Генов да подаде оставка заради потопа.

"Институциите не са си свършили работата"

Самият екоминистър Манол Генов не даде ясен отговор кой в миналото е дал разрешение да се строи във въпросните дерета. Според него това се е случило преди близо 10 години, но институциите не са си свършили работата.

"Голяма част от реката е застроена. Не е позволено да се строи върху публична държавна собственост и тук въпросът е как се е случило това. Има много институции, които съгласуват тези строежи. До момента от нашите проверки в регистъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) има само едно съгласуване за строеж около 2006 г. за една пречиствателна станция", каза Генов в ефира на БНТ.

Сн. БГНЕС

Той обяви, че не може да прогнозира дали някой ще излезе виновен и обеща, че ще иска оставки, ако има виновни от сегашните ръководители в системата на екоминистерството.

Генов обяви, че не знае кои са собствениците на обектите върху дерето и не е проверявал в търговския регистър. По негови думи обаче институциите не са си свършили работата.

"Природата си отмъсти за безхаберието и безотговорността и алчността, която един път беше проявена от тези инвеститори, защото те явно са търсили вратички, търсили са начини да могат да реализират своите строежи. Може да има и съмнения за корупция", каза екоминистърът.

АПИ ще възстановява моста до Царево

Агенция "Пътна инфраструктура" съобщи, че спешно обезопасява и възстановява моста над река Изгревска на пътя между Царево и Малко Търново. Съоръжението пострада при наводненията преди няколко дни. В момента няма достъп до моста и се работи по изграждането на временен обходен път, който да осигури връзка между Царево и селата в района.

Мостът пострада сериозно и при наводненията в Царево преди 2 години, когато също четирима души загинаха.