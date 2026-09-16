След призиви Валерия Велева напусна инициативния комитет на Йотова (Обновена)

След призиви от "Демократична България" кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев да се разграничат от журналиста Валерия Велева, след като тя публикува в сайта си “Епицентър” експертиза, свързана със случая “Петрохан”, изнасяйки чувствителни данни, в сряда Велева обяви, че се оттегля.
По-късно дойде и официална реакция от Инициативния комитет, в която се казва, че ИК "категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това".
"Във връзка с това намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно", се добавя в позицията.
Велева е главен редактор на "Епицентър" и член на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.
Експертизата е част от разследването за смъртта на шестима души в района на хижа "Петрохан" и Околчица. След като заключенията бяха представени от прокуратурата и МВР, пълният текст на документа беше публикуван от "Епицентър", а впоследствие от ПИК и други медии. В него се съдържат лични данни за лица, които не са публични фигури, включително за непълнолетно лице.
"Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин", написа в сайта си Велева.
"Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях", пише още тя.
"Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви. И няма да спра да разкривам тази истина!", заключава тя.
Велева е известна и с прозвището "Мадам В.", придобило публичност след конфликта ѝ с Ахмед Доган, който впоследствие бе преодолян и тя демонстрираше лоялност към него, преди да се превърне в официоз на противника му Делян Пеевски. След изборната победа на Румен Радев тази пролет, Велева мина в неговия лагер, а после се включи в инициативния комитет на Илияна Йотова.
По-рано в сряда лидерите на "Демократична България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев посочиха, че материалът в "Епицентър" съдържа данни за уязвими лица, "за момиче, неговия баща, които са преживели проблемни събития".
"Абсолютно безотговорно е това да се случва и имената на тези хора да излизат по заглавия и подзаглавия в тези медии. Още по проблемно е, че медията, в която на първо място излезе, е "Епицентър", където главният редактор г-жа Валерия Велева е в инициативния комитет на Илияна Йотова. И аз призовавам г-жа Йотова или г-н Вълчев, които са журналисти, да се разграничат незабавно от г-жа Велева, да я извадят от инициативния комитет, защото такава безотговорност към пострадали лица е абсолютно недопустима не само от журналистическа гледна точка, но и от етична гледна точка", каза Божидар Божанов.
В предходните дни от същия инициативен комитет излезе и журналистът от обществената телевизия Ирина Цонева, която със закъснение осъзна, че присъствието ѝ там противоречи на етичния кодекс на БНТ.
Междувременно случаят "Петрохан" за втори път тази година бива яхнат за целите на предизборна кампания. Първия път бе през пролетта, когато Делян Пеевски и ГЕРБ използваха Тошко Йорданов и другарите му от ИТН за дискредитиране на политическите си опоненти. Сега, седмица преди старта на кампанията за президентските избори, това прави и премиерът Румен Радев, който вече обяви подкрепа за Йотова. Това стана след брифинга на прокуратурата и МВР, в който главна роля бе отредена на близък до ГЕРБ криминален психолог, с цел да бъде валидирано официално твърдението за "педофилия" и "секта".
Така само за няколко дни "Петрохан" се оказа едновременно в центъра на криминалното разследване, на остър спор за публикуването на чувствителни данни и на политически сблъсък в началото на президентската кампания.
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14 коментара
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Блатен, ако някога имам нужда от мнението на фен на откровени педо*или, непременно ще ти драсна. Към момента си ми непотребен.
От дъщеря на комунистическа съдийка от времето на Червенков може да се очаква само продажност и слугинаж.
Ама по кротко, Валерия стана непотребна поради престараване и я изритаха. Да не ти резнат копейките заради престараване. Че то с глупостите си до сега поне 200 човека си накарал да гласуват за Гюров.
Мухлясалата стара чанта мадам В - и тя на първия ред...Боже, какъв отпадък, каква мътна пяна се върти около комунистическата клоака!
Мадам В е ясна.. Както и Петроханците. Вие да не мислите, че жълтопаветния елит е обсипвал Калушев с власт и пари , щото е много готин?! Ми , не , често са му гостували . И предполагам са се забавлявали. Сега единственият въпрос е кои освен Сандов, Васко Маслото и Безуханова са били гости на извратеняка. Да знаем кои си падат по малки момченца от елита на жълтопаветната секта.
Йотова стана токсична даже за БКП
Листата на агент "Липа" никога няма да изсъхнат... Иван Славков се беше изхилил: "Взехме я в ТВ да ни прави св.ирки"... Агент "Бор"/Тошев я прибра в "Труд" и цялата и "журналистическа" кариера наподобява влечението на Главния мултак да седи на нечие коляно, който бе "дундуркан" от Илия Павлов, после Доган, Буци... Сърцераздирателно беше "откровението" на агент "Липа" по ТВ, как случайно минавала по тротоара покрай оградата на Буци, изведнъж се сетила, че Той има рожден ден, а е сам като куче - позвънила, влязла и Му разточила баница...
Гласувайте за баронесата - баронеса Пиги!
Валя баничарката! ОбоZралась, блѩдь!...
Лично мнение: Валерия Велева е, в общи линии, посредствен журналист. Както подобава на посредствените хора, винаги е гравитирала около "силните на деня". Помним как обожествяваше Ахмед Доган, после се примъкна към Делян Пеевски, а когато и корпулентният политик позагуби влиянието си, Велева се присламчи към Румен Радев, сега и към Илияна Йотова. Тя е в състояние и на Йоло Денев да се подмаже, ако той (не дай, Боже) стане фактор в българската политика. Можем да се върнем и по-назад във времето, но няма смисъл. В коментар #4 добре е описан "възходът" на Валерия Велева. Проблемът е, че тя не е единствената публична личност с подобно поведение.