След призиви Валерия Велева напусна инициативния комитет на Йотова (Обновена)

След призиви от "Демократична България" кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев да се разграничат от журналиста Валерия Велева, след като тя публикува в сайта си “Епицентър” експертиза, свързана със случая “Петрохан”, изнасяйки чувствителни данни, в сряда Велева обяви, че се оттегля.

По-късно дойде и официална реакция от Инициативния комитет, в която се казва, че ИК "категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това".

"Във връзка с това намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно", се добавя в позицията.

Велева е главен редактор на "Епицентър" и член на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

Експертизата е част от разследването за смъртта на шестима души в района на хижа "Петрохан" и Околчица. След като заключенията бяха представени от прокуратурата и МВР, пълният текст на документа беше публикуван от "Епицентър", а впоследствие от ПИК и други медии. В него се съдържат лични данни за лица, които не са публични фигури, включително за непълнолетно лице.

"Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин", написа в сайта си Велева.

"Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях", пише още тя.

"Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви. И няма да спра да разкривам тази истина!", заключава тя.

Велева е известна и с прозвището "Мадам В.", придобило публичност след конфликта ѝ с Ахмед Доган, който впоследствие бе преодолян и тя демонстрираше лоялност към него, преди да се превърне в официоз на противника му Делян Пеевски. След изборната победа на Румен Радев тази пролет, Велева мина в неговия лагер, а после се включи в инициативния комитет на Илияна Йотова.

По-рано в сряда лидерите на "Демократична България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев посочиха, че материалът в "Епицентър" съдържа данни за уязвими лица, "за момиче, неговия баща, които са преживели проблемни събития".

"Абсолютно безотговорно е това да се случва и имената на тези хора да излизат по заглавия и подзаглавия в тези медии. Още по проблемно е, че медията, в която на първо място излезе, е "Епицентър", където главният редактор г-жа Валерия Велева е в инициативния комитет на Илияна Йотова. И аз призовавам г-жа Йотова или г-н Вълчев, които са журналисти, да се разграничат незабавно от г-жа Велева, да я извадят от инициативния комитет, защото такава безотговорност към пострадали лица е абсолютно недопустима не само от журналистическа гледна точка, но и от етична гледна точка", каза Божидар Божанов.

В предходните дни от същия инициативен комитет излезе и журналистът от обществената телевизия Ирина Цонева, която със закъснение осъзна, че присъствието ѝ там противоречи на етичния кодекс на БНТ.

Междувременно случаят "Петрохан" за втори път тази година бива яхнат за целите на предизборна кампания. Първия път бе през пролетта, когато Делян Пеевски и ГЕРБ използваха Тошко Йорданов и другарите му от ИТН за дискредитиране на политическите си опоненти. Сега, седмица преди старта на кампанията за президентските избори, това прави и премиерът Румен Радев, който вече обяви подкрепа за Йотова. Това стана след брифинга на прокуратурата и МВР, в който главна роля бе отредена на близък до ГЕРБ криминален психолог, с цел да бъде валидирано официално твърдението за "педофилия" и "секта".

Така само за няколко дни "Петрохан" се оказа едновременно в центъра на криминалното разследване, на остър спор за публикуването на чувствителни данни и на политически сблъсък в началото на президентската кампания.