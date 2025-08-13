След прокуратурата и регионалният министър проверява бонусите от 2.2 млн. лв. в АПИ

И министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 1 януари 2024 г. до 31 март 2025 г.
Съобщението на МРРБ идва ден, след като Софийска градска прокуратура образува проверка за изплатените бонуси от над 2.2 млн. лв. на началници в агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Проверката е възложена на Комисията за противодействие на корупцията със срок за приключване от 2 месеца, съобщи БНТ.
През юни в Софийска градска прокуратура е подаден сигнал, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверката, която се очаква да приключи в началото на септември.
Регионалният министър е разпоредил пък проверката да бъде извършена от екип на дирекция "Вътрешен одит" при МРРБ. Ревизията трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на премиите в пътната агенция.
Пътната агенция мълчи
До момента от Управителния съвет на АПИ няма публичен коментар или отговор на кои служители и на какъв принцип е раздадено допълнителното материално стимулиране (ДМС).
Mediapool попита още АПИ и какво ДМС са получили членовете на Управителния съвет Йордан Вълчев, Стоян Николов и Венцислав Атанасов, но до момента не е получила отговор. Именно Управителния съвет на АПИ е гласувал разпределението на бонусите и кой да ги получи.
От АПИ определиха разпространената информация от Института за пътна безопасност за изплатените 2 274 654 лв. премии за "добре свършена работа" като "манипулативни твърдения". В съобщнието до медиите беше отбелязано още, че всички държавни служители получават такива възнаграждения съгласно нормативните документи.
Днес от АПИ уточниха, че "цитираната от Института по пътна безопасност сума от 2 274 654 лв. за 174 служители - началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ" са определени при спазване на нормативната уредба, отнасяща се за възнагражденията на служителите в държавната администрация.
Посочената сума е изплатена за срок от 15 месеца - за цялата 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. В пътната агенцията са приети и вътрешни правила, които определят механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения.
Внушенията, че такива получават само Управителния съвет и ръководните длъжности в администрацията не отговарят на обективната истина, пишат от АПИ. Такива внушения не са правени, а единствено беше посочено, че тези средства са изплатени на шефове в пътната агенция и то не на всички.
Уточнено беше, че допълнително материално стимулиране получават всички в държавната администрация съгласно нармотивните изисквания.
"Такива възнаграждения получават всички служители, включително тези на Националното тол управление, Института по пътища и мостове и областните пътни управления", посочват от АПИ.
По щат структурата на агенция "Пътна инфраструктура" е 2412 щатни бройки, от които реално заети над 2200, се казва в съобщението.
Критика
Изплащането на допълнителното материално стимулиране за шефовете в АПИ предизвика остра обществена критика на фона на критичното състояние на пътната инфраструктура в страната.
Институтът за пътна безопасност изпрати отворено писмо до председателя на Управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев, в което поиска обяснение за основанието на бонусите.
Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев обяви, че е внесъл парламентарни въпроси не само към АПИ, а и към всички държавни агенции за раздаваните премии, докато основните им задължения са в колапс.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
какво да проверяват, далавераджии/ измислена държава, едва ли има смисъл от България / да крадат, да получават и бонуси за нищоправене, след като обществото няма думата/
Трябва да бъдат проверени и фирмите, извършващи топлинното счетоводство на „Топлофикация София“ ЕАД, които натрупаха огромни печалби и си построиха скъпи административни сгради, дори с апартаменти за свои приближени. Техните печалби са такива, че си позволяват да спонсорират едни от най-големите спортни клубове в България !!
Кой ще направи проверка на бонусите, заплатите и допълнителното материално стимулиране (ДМС) на шефовете и служителите на „Топлофикация София“ ЕАД, което е дружество с много дългове уж ?!?!?!
Прав сте! Прокуратурата е в ръцете на ГЕРБ. При проверката ще излезе ясно, че проверените шефове са също от ГЕРБ и са внесли в хазната на ГЕРБ своя еничарски данък, и проверката ще завърши безрезултатно. Тези 2, 2 милиона са народна пара, взети от касата и джоба на бъргарските данъкоплатци. България е единствената държава в Европа, където не е криминализирано краденето на държавна собственост и пари, даже крадците се галят от правораздаването нежно с перо.
Защо ли ми се струва че проверката няма да доведе до нищо :)