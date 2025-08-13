След прокуратурата и регионалният министър проверява бонусите от 2.2 млн. лв. в АПИ

И министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 1 януари 2024 г. до 31 март 2025 г.

Съобщението на МРРБ идва ден, след като Софийска градска прокуратура образува проверка за изплатените бонуси от над 2.2 млн. лв. на началници в агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Проверката е възложена на Комисията за противодействие на корупцията със срок за приключване от 2 месеца, съобщи БНТ.

През юни в Софийска градска прокуратура е подаден сигнал, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверката, която се очаква да приключи в началото на септември.

Регионалният министър е разпоредил пък проверката да бъде извършена от екип на дирекция "Вътрешен одит" при МРРБ. Ревизията трябва да установи дали са спазени нормативните изисквания и вътрешните правила при формиране и изплащане на премиите в пътната агенция.



Пътната агенция мълчи

До момента от Управителния съвет на АПИ няма публичен коментар или отговор на кои служители и на какъв принцип е раздадено допълнителното материално стимулиране (ДМС).

Mediapool попита още АПИ и какво ДМС са получили членовете на Управителния съвет Йордан Вълчев, Стоян Николов и Венцислав Атанасов, но до момента не е получила отговор. Именно Управителния съвет на АПИ е гласувал разпределението на бонусите и кой да ги получи.

От АПИ определиха разпространената информация от Института за пътна безопасност за изплатените 2 274 654 лв. премии за "добре свършена работа" като "манипулативни твърдения". В съобщнието до медиите беше отбелязано още, че всички държавни служители получават такива възнаграждения съгласно нормативните документи.

Днес от АПИ уточниха, че "цитираната от Института по пътна безопасност сума от 2 274 654 лв. за 174 служители - началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ" са определени при спазване на нормативната уредба, отнасяща се за възнагражденията на служителите в държавната администрация.

Посочената сума е изплатена за срок от 15 месеца - за цялата 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. В пътната агенцията са приети и вътрешни правила, които определят механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения.

Внушенията, че такива получават само Управителния съвет и ръководните длъжности в администрацията не отговарят на обективната истина, пишат от АПИ. Такива внушения не са правени, а единствено беше посочено, че тези средства са изплатени на шефове в пътната агенция и то не на всички.

Уточнено беше, че допълнително материално стимулиране получават всички в държавната администрация съгласно нармотивните изисквания.

"Такива възнаграждения получават всички служители, включително тези на Националното тол управление, Института по пътища и мостове и областните пътни управления", посочват от АПИ.

По щат структурата на агенция "Пътна инфраструктура" е 2412 щатни бройки, от които реално заети над 2200, се казва в съобщението.

Критика

Изплащането на допълнителното материално стимулиране за шефовете в АПИ предизвика остра обществена критика на фона на критичното състояние на пътната инфраструктура в страната.

Институтът за пътна безопасност изпрати отворено писмо до председателя на Управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев, в което поиска обяснение за основанието на бонусите.

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев обяви, че е внесъл парламентарни въпроси не само към АПИ, а и към всички държавни агенции за раздаваните премии, докато основните им задължения са в колапс.