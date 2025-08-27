След списъка с държавните имоти, изчезна и регистърът за търговете им

След като в началото на август списъкът с близо 4400 държавни имота, обявени за продажба, беше свален от сайта на регионалното министерство, вече и регистърът с търговете на имотите изчезна. За това сигнализира гражднаският активист и блогър Боян Юруков.

"След като Министерски съвет изтриха списъка на Желязков и НН ГЕРБ/ДПС, вчера е изчезнал и публичния регистър с търговете. Съобщението в сайта на АППК внушава, че става въпрос за технически проблеми. Няма обяснение защо ще го оправят цели три седмици или защо като част от това "предстои провеждане на пълен анализ и архивиране", написа Юруков във Facebook.

След като кабинетът "Желязков" прехвърли отговорността за продажбата на държавните имоти към парламента и обяви, че към момента те не се продават и ще предложи това да става едва след одобрението на депутатите, Юруков опроверга информацията, показвайки че за част от тях има обявени търгове на сайта на Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК), ръководеща продажбите.

От два дни обаче платформата за провеждане на търговете онлайн е свалена, а от обявлението на страницата на агенцията става ясно, че тя няма да работи до 12 септември.

За основание за временното ѝ спиране е цитиран член от наредбата за продажбата на държавните имоти, според който "в случай на непланирано прекъсване във функционирането на платформата", агенцията публикува съобщение на сайта си. Допълва се, че свалянето на електронния регистър се налага заради архивиране на информацията за вече проведените търгове.

Въпреки че премиерът Росен Желязков прехвърли отговорността на парламента, който обаче е в лятна ваканция до 3 септември, търговете на държавните имоти продължаваха, а сега съдбата им е неясна, защото, макар електронният регистър временно не работи, не е ясн одали търговете продължават или не.

"Ако е системен проблем, не става ясно защо ще им трябват три седмици да го възстановят. Буди притеснение и фактът, че тепърва ще архивират данните, при условие, че минималните изисквания за всички системи на държавната администрация задължават да се пазят редовно такива копия. Съдейки по публичната информация, регистърът представлява изключително лек сайт с информация и функционалност значително по-малка от това, което виждате на този блог или дори картата ми с държавните имоти. Затова ще е интересно да разберем какво се е случило и дали сайтът не е бил нарочно спрян“, пише Юруков в блога си.

Той пояснява, че към момента на свалянето на публичния регистър е имало 8 търга с насрочени дати. А седмица по-рано са били обявени 12 търга, с което активните са нараснали до 41.

Резиденция "Банкя" също е сред ненужните имоти

Бившата партийна резиденция на Българската комунистическа партия в "Банкя" също се оказа в списъка с 4400 държавни имота за продажба, алармираха от фондация "Ново архитектурно наследство" във Facebook.

Според тях има голяма вероятност след продажбата на имота „забележителният сграден комплекс да бъде разрушен и да за се използва земята под него“, българската архитектура да претърпи голяма загуба.

Политическа партия "Спаси София", която доскоро беше в коалиция с "Продължаваме промяната-Демократична България" в Столичния общински съвет, пък обяви, че отново ще внесе доклад, с който Столичната община да придобие резиденцията безвъзмездно от държавата.

Според тях е крайно време Столичната община да поеме управлението на резиденцията и "да върне живот на това пространство с висока културна и архитектурна стойност". "Спаси София" иска резиденцията да бъде адаптирана в балнеоложки и конгресен център от висок клас.

През 2024 г. от групата на "Спаси София" предложиха общината да поиска от държавата да придобие безвъзмездно резиденцията в Банкя и там да бъде възстановен "специализиран балнеоложки и конферентен център за профилактика и/или долекуване". Инициативата обаче беше блокирана в ресорната комисия в СОС след възражения от ГЕРБ.

Първоначалнто кабинетът обяви намерието си да разпродава неизползвани държавни имоти, за да строи училища и детски гради.

Впоследствие списикът с имоти, който беше огласен от блогъра Боян Юруков, предизвика редица обществени скандали. Множество общини пожелаха да придобият част от имотите от държавата, като преди седмица стана ясно, че община Пловдив ще придобие поне седем от имотите.

В последния ден преди ваканцията на Народното събрание депутатите набързо и без кворум преиха поправки в Закона за държавната собственост, които давата зелена светлина за масовата продан на държавните имоти. Държавният глава Румен Радев обаче наложи вето.

От "Продължаваме Промяната" пък обявиха петиция "против скандалната разпродажбата на над 4400 държавни имота от правителството" и разпростаниха списък с част от "скандалните предложения".