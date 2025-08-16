След срещата Тръмп-Путин: Няма сделка (видео)

Няма постигнато споразумение за прекратяване на огъня в Украйна след срещата на президентите на САЩ Доналд Тръмп и Русия Владимир Путин. Двамата говориха над три часа в Анкоридж, Аляска в петък. Срещата бе първата лице в лице откакто Тръмп в президент.
Въпреки липсата на резултати, американският държавен глава демонстрира, че е доволен от разговорите. Той заяви, че са останали много малко нерешени въпроси преди да се намери вариант за прекратяване на военните действия в Украйна.
"Все още не сме стигнали до там, но постигнахме напредък. Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение", заяви той.
И Тръмп, и Путин прекараха около шест часа в Аляска. След това и двамата държавни глави отпътуваха.
Преди срещата Тръмп бе споменал, че ако разговорите преминат добре, трябва да се организира следващ кръг, но този път и с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Впоследствие обаче не каза нищо по тази тема. Спомена единствено, че двамата може да се видят пак, а Путин заяви, че следващата среща може да е в Москва.
"Интересно предложение, може и да се случи", отвърна Путин.
След срещата Путин изчете предварително написана реч, в която припомни, че Русия и САЩ са добри съседи, защото географски ги дели малко разстояние. Освен това спомена, че именно Аляска е използвана като маршрут за снабдяване на СССР с американска техника по време на Втората световна война.
После той спомена, че през последните четири години не е имало среща между президентите на САЩ и Русия, вследствие на което отношенията стигнали "най-ниското си ниво от Студената война насам". Путин похвали Тръмп за това, че е положил усилия да разбере историческия контекст на причините за войната в Украйна.
"Аз винаги съм считал украинската нация за братска нация, макар че звучи странно в сегашния контекст. Но ние имаме едни и същи корени и всичко, което се случва в момента, е трагедия са нас. Затова ние сме силно заинтересовани да спрем случващото се в момента", заяви Путин.
Освен това той благодари на Тръмп за откровения разговор и заяви, че американският президент имал "много ясна представа какво иска да постигне".
"Имахме много продуктивна среща и постигнахме съгласие по много точки, по повечето бих казал. Ще информирам НАТО, хората, които смятам, че трябва да са информирани и, разбира се, президентът Зеленски за днешната среща", каза пък Тръмп.
Той за пореден път се похвали, че винаги е имал "фантастични отношения с президента Путин, с Владимир".
