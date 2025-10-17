След срещата в Белия дом: Зеленски се надява се да получи ракети "Томахок", Тръмп не е готов да ги даде

Една от причините, поради които искаме да приключим тази война, е че не е лесно за нас да ви предоставим огромно количество много мощни оръжия. Надяваме се, че няма да се наложи да ги използвате. Надяваме се, че ще успеем да приключим войната, без да се налага да мислим за "Томахок". Това каза американският президент Доналд Тръмп, който явно се колебае за доставката на ракетите, на украинския държавен глава Володимир Зеленски по време на срещата в Белия дом в петък, съобщi Guardian.

Украинският президент пристигна в Белия дом за срещата с американския си колега Доналд Тръмп в 13.25 ч. местно време (20.25 ч. българско) в петък. Посрещнаха го от военнослужещи от американската армия, държащи държавни знамена, съобщи БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес.

Това е четвъртата среща между Зеленски и Тръмп, които се опитват да намерят решение на войната на Русия в Украйна. Зеленски се надява да получи одобрение от САЩ да му бъдат продадени далекобойни крилати ракети "Томахок", които биха позволили на Украйна да действа по-настъпателно при отблъскването на руската инвазия. Тръмп обаче даде да се разбере, че не е готов да се съгласи да продаде на Киев система за ракети с голям обсег.

Снимка: GettyImages

По време на преговорите Зеленски подчерта, че НАТО и гаранциите за сигурност са част от всяко мирно споразумение с Русия.

"Първо, мисля, че трябва да седнем и да поговорим. Второ, имаме нужда от примирие. Готови сме да говорим във всякакъв формат", каза той и добави: "НАТО е много важен за украинците, но най-важното за хората в Украйна, които са подложени на ежедневни атаки, е да имат наистина силни гаранции за сигурност".

Тръмп каза, че между Зеленски и Путин има много "лоши чувства". "Тези двама лидери не се харесват и ние искаме да направим нещата удобни за всички. Така че по един или друг начин ще се включим в тройката, но може да бъде разделена", каза Тръмп.

Американският президент се нарече "президент-посредник" и добави: "Обичам да разрешавам войни". Говорейки за посредническите си усилия по света, той каза: "Това е номер девет. Добре, това ще бъде номер девет за мен. Разреших осем, включително Близкия изток. Не получих Нобелова награда, така че не ме интересуват всички тези неща. Интересува ме само да спасявам животи. Но това ще бъде номер девет".

Зеленски заяви, че вярва, че Тръмп има "голям шанс да сложи край на тази война". В разговор с репортери Зеленски добави: "Президентът Тръмп наистина показа на света, че може да постигне примирие в Близкия изток и затова се надявам, че ще го направи и ще имаме голям успех за Украйна. Надявам се, че президентът Тръмп ще успее".

Преговорите се проведоха по време на обяд в неформална обстановка и са затворени за пресата. След срещата Тръмп потегли към Флорида в 22:00 часа (българско време).

Снимка: БГНЕС/EPA

Още от предварителната информация стана ясно, че Зеленски се надява инерцията, набрана със споразумението за прекратяване на огъня между палестинската групировка "Хамас" и Израел във войната в Газа, да даде нов тласък на преговорите за прекратяване на руската война в Украйна.

"Очакваме, че инерцията за ограничаване на терора и войната, която успя в Близкия изток, ще помогне за слагане край на войната на Русия срещу Украйна", написа по-рано украинският президент в социалната мрежа "Екс". "Путин със сигурност не е по-смел от "Хамас" или който и да е друг терорист. Езикът на силата и справедливостта неизбежно ще проработи и срещу Русия. Вече виждаме, че Москва бърза да възобнови диалога веднага щом чу за "Томахок", допълни той.

Все още не е ясно дали Зеленски ще получи такива ракети за Украйна. Ден преди срещата Тръмп говори с Путин по телефона и заяви, че ще се срещне с руския президент в Будапеща "може би през следващите две седмици". Все още не е ясно дали Украйна ще има някаква роля на срещата на високо равнище в унгарската столица.

По-рано Зеленски заяви след среща с представители на американската отбранителна компания "Рейтиън" (Raytheon), която е производител на системите "Пейтриът" и на ракетите "Томахок", че има решения, които може да подобрят още повече защитата на хората в Украйна, предаде Укринформ.

"Разказах им за ситуацията на бойното поле и за засилените атаки на Русия срещу нашите цивилни и гражданската инфраструктура", посочи украинският президент.

Страните са обсъдили производствения капацитет на "Рейтиън", потенциалните възможности за двустранно сътрудничество за укрепване на противовъздушната отбрана и дългосрочните възможности на Украйна, както и перспективите за съвместно производство между Украйна и САЩ.

"Съществуват решения за подобряване на защитата на хората в Украйна и ние работим на всички нива, за да гарантираме тяхното реализиране. Благодаря на "Рейтиън" за готовността да продължи да подкрепя Украйна", каза Зеленски.

Според изявление, публикувано на президентския сайт, Зеленски благодари на "Рейтиън" за системите "Пейтриът" и подчерта, че те са помогнали за спасяването на много хора в Украйна.

По думите на украинския президент, Русия не успява да постигне нито една от целите си, поради което засилва атаките срещу гражданската инфраструктура и цивилни, включително удари по енергийната система. По време на тези атаки руснаците изстрелват повече от 500 дрона и десетки ракети всеки ден.

Зеленски се срещна и с представители на друга американската отбранителна компания - "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), производител на ракетите "Томахок".

Страните са обсъдили перспективите за сътрудничество и възможностите за укрепване на защитата на Украйна срещу руската агресия, написа той отново във "Фейсбук".

"Очертах конкретните нужди на Украйна от системи за противовъздушна отбрана и съвместими с тях ракети, както и от самолети Ф-16. Русия провежда все по-брутални удари срещу Украйна в навечерието на зимата и нашата противовъздушна отбрана трябва да бъде укрепена веднага. Знаем конкретните стъпки, необходими за нашата отбрана, и работим за тяхното прилагане", заяви Зеленски.

Той изрази благодарността си към "Локхийд Мартин" и САЩ за помощта, оказана на Украйна.