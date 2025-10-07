След трагедията на рали във Варна: Отрицателни са тестовете за наркотици на пилота

Отрицателни са тестовете за алкохол и наркотици на рали пилота Нейко Нейков. През уикенда неговата кола излезе от трасето по време на състезание във Варна и удари няколко души от публиката. Един мъж загина, млада жена пострада тежко, а с по-леки наранявания са други шестима души.

Нейков бе задържан за кратко, а след това освободен. Според прокуратурата пробите му са обработени във ВМА-Варна и са отрицателни. По правило резултат от проба за наркотици се чака месеци. В случая обаче той е даден в рамките на два дни. Полевият тест на Нейков бе положителен за амфетамини, но тези изследвания често дават фалшив резултат.

Тепърва прокуратурата ще изяснява дали на мястото, на което стана инцидентът, изобщо е трябвало да има публика. От МВР казват, че са имали ангажимент само охрана, а мерките по безопасност са отговорност на организатора.

Организаторът Слави Славов пък твърди, че при обиколките на трасето на това място публика не е имало. Пострадалите са се появили по-късно след началото на надпреварата. В зоната е имало табела за забрана за присъствие на публика и обезопасителна лента.

Пострадалите са стояли край пътя и зад мантинелата, в която се е ударила колата. На мястото има следи от спирачен път.