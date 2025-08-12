Следователи обискират български оръжейни търговци по искане на Украйна

Екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) започна претърсвания в жилища и офиси в София и страната по искане на Националното антикорупционно бюро на Украйна, съобщи прокуратурата.
Обиските са свързани с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, твърди прокуратурата. По неофициална информация на БНТ става дума и за нелегална продажба на оръжие на Русия, което е в нарушение на международните санкции.
В претърсванията участват множество следователи от националното следствие, служители на ГДБОП и жандармерията.
“Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура. Това е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията“, се казва в съобщение на прокуратурата.
Националното следствие обискира офисите на фирма Сейдж консултанс АД. Фирмата е една от най-големите оръжейни търговци в България и е собственост на бизнесмените Ганчо Христов и Христо Христов, твърди БНТ.
Сигналът на властите в Киев е, че българската оръжейна компания е заобикаляла санкциите срещу Русия. БНТ напомня, че Христо Христов е нашумял през 2019 г., когато бе съобщено, че е купил луксозен имот в Бевърли Хилс за 34.6 млн. долара.
Очаквайте подробности
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
След 10.11.1989, България всячески е подкрепяла корупцията! -->Турският вестник „Айдънлик“ публикува банкови сметки на компании в ОАЕ, където обкръжението на Зеленски превежда 50 милиона долара месечно.
Компаниите са свързани с Андрей Гмирин, предполагаемият администратор на средства, получени чрез корупция.
„И двете компании са базирани в ОАЕ. За първи път в световната преса разкриваме сметките в ОАЕ, към които са преведени корупционните средства на Киев: GFM Investment Group LLC (OAE № 967369, …
№ 11707266, банкова сметка в Emirates NBD №: AE 210260001015792940701). Gmyrin Family Holding Limited (OAE № ICC20210636, № 11664590)“, се казва в изданието.
Изданието отбелязва, че от миналата година Украйна е разтърсвана от обвинения в корупция, които биха могли да „ударят киевското правителство право в сърцето“.
ако е верно е срам за контраразузнаването на БГ И НАТО
Костов мургавия крадец и расипник нали не е комунист :/
Какво означава "завишени цени" в оръжейния бизнес?
Украинците изловиха вече всички свои корупционери и след като се "изчистиха" се захванаха да помагат и на нас :)))
Тц. Кумунисти са като тебе- мазни и крадливи.
Тия търговци ще да са шарлатани! ;)
Украйна не прави изключение от нито една бивша съветска република или членка на някаква си там федерация на "незанисими" народи по отношение на високат степен на корупция. Дано акцията разкрие нашите мошеници. Да си го получат независимо кои и чии са.