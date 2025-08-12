Следователи обискират български оръжейни търговци по искане на Украйна

Екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) започна претърсвания в жилища и офиси в София и страната по искане на Националното антикорупционно бюро на Украйна, съобщи прокуратурата.

Обиските са свързани с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, твърди прокуратурата. По неофициална информация на БНТ става дума и за нелегална продажба на оръжие на Русия, което е в нарушение на международните санкции.

В претърсванията участват множество следователи от националното следствие, служители на ГДБОП и жандармерията.

“Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура. Това е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията“, се казва в съобщение на прокуратурата.

Националното следствие обискира офисите на фирма Сейдж консултанс АД. Фирмата е една от най-големите оръжейни търговци в България и е собственост на бизнесмените Ганчо Христов и Христо Христов, твърди БНТ.

Сигналът на властите в Киев е, че българската оръжейна компания е заобикаляла санкциите срещу Русия. БНТ напомня, че Христо Христов е нашумял през 2019 г., когато бе съобщено, че е купил луксозен имот в Бевърли Хилс за 34.6 млн. долара.

