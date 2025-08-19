Случаи на листериоза от сирене в няколко европейски държави

Случаи на листериоза – инфекция с хранителен произход, свързана с консумация на меко сирене, изглежда се разпространява в европейски страни, показват данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), съобщи ДПА.
Във Франция 21 души са се заразили от декември 2024 г. досега, двама са починали, след консумиране на меко сирене, заразено с бактерията listeria, която е често срещана в природата. Белгия, Дания, Нидерландия и Норвегия са съобщили за по „един генетично идентичен случай на листериоза“, се отбелязва в седмичния доклад на центъра.
“Смята се, че тези хранителни продукти са пастьоризирано краве и козе сирене от Франция, които са достъпни на френския и европейските пазари и са за износ“, посочват от ECDC.
При хора с нормална имунна система, това рядко води до заболяване, което се проявява с грипоподобни симптоми, повръщане или диария. В много случаи инфекцията преминава незабелязано.
Заразеното сирене от производителя Chavegrand е изтеглено от пазара във Франция и чужбина. Компанията изнася сирене в 31 страни по света. Причината за заразата остава неизяснена.
“Предвид дългия инкубационен период на листериозата (обикновено до 28 дни, но може да продължи и до осем седмици), хората, които са по-уязвими като бременни жени, възрастни и хора с имунодефицит или придружаващи заболявания, които може да са заразени, трябва да следят за симптоми като треска и силно главоболие и да потърсят медицински помощ без отлагане“, препоръчват от ECDC.
