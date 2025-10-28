Случаят "Хасърджиев": Конспирация, оръжие и охрана на свободна практика

Бившият председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев отрече всички обвинения срещу себе си. И в момента той е задържан по подозрение, че е заплашвал с оръжие 20-годишно момче и е държал наркотици. Заедно с Хасърджиев бяха обвинени още трима души – актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михаилидис и още един мъж. Във вторник всички те бяха привикани в съда за поредно заседание по мерките им за неотклонение. С най-тежката мярка в следствения арест бяха оставени и четиримата. Решението е окончателно.

Конспирация

"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев, докато служителите на "Съдебна охрана" го водеха към залата. Той допълни, че това били скалъпени обвинения заради негов сигнал до прокуратурата срещу член на управата на здравната каса.

"Три години бавят делото срещу него", каза Хасърджиев, но не се разбра за какъв сигнал става дума.

Според обвинението Хасърджиев и останалите трима са затворили 20-годишния пострадал в апартамента на доктора в столичния квартал "Дианабад". Там младият мъж бил заплашен с оръжие и принуден да употреби наркотици. Той в крайна сметка успял да избяга през терасата в съседния апартамент и след това бил подаден сигнал до полицията.

За случая разказа миналата седмици бТВ. Майката на потърпевшия твърди, че той е бил връзван за стол.

Охрана на свободна практика

Решението за мярката на четиримата се забави след като се разбра, че призовката за Михаилидис е била пратена на грешния адрес. След няколкочасова пауза гъркът се появи в Съдебната палата и обясни, че вече живеел на друго място. Иначе разказа, че Хасърджиев му направил услуга и го пуснал в апартамента си, защото му трябвал "адрес“.

Михаилидис обясни, че нямал нищо общо със случката. Видял пострадалия младеж, но понеже компанията не му харесала, излязъл и прекарал цялата вечер навън. Обясни, че нито е видял оръжие, нито заплахи.

Според него 20-годишният дошъл доброволно и сам си носел наркотици. За Хасърджиев разказа, че често организирал такива партита и водел младежи, с които се е запознал в мобилно приложение. За себе си Михаилидис каза, че бил хетеросексуален и не участвал в купоните. Заяви, че преди е работел като модел, а сега бил "охрана на свободна практика".

Кмет и министър

Четвъртият участник в тази история, актьорът Росен Белов, запази мълчание през цялото време. Покрай него обаче се разиграва паралелно друг сюжет. Белов е преподавател в актьорската школа на министъра на културата Мариян Бачев. След избухването на скандала кметът на столичния район "Изгрев“ Делян Георгиев обяви, че започва проверка на работата на школата. Ден по-късно районният кмет се оплака, че Бачев го заплашвал с нотариални покани и обаждания.