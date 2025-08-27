Служител на ЦГМ е задържан, удрял граждани заради скоба

Служител на общинскта фирма "Център за градска мобилност" (ЦГМ) е задържан след спор с граждани за поставена скоба. Мъжът е нападнал други двама мъже в центъра на София. Удрял ги с глава и ръце, а единият от нях отвърнал на ударите, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

На видео от инцидента, разпространено в социалните мрежи, се вижда как първо двамата мъже, за които от полицията посочват, че са на 43 и 50 години, се опитват сами да махнат поставена на автомобил скоба. След малко на място пристига екип на ЦГМ. По-възрастният мъж влиза в пререкание с единия от служителите в екипа. Той пък отговаря с удари с ръце и глава, нанасени и на двамата мъже.

След като получава удар в главата, по-младият мъж се отдалечава, а служителят на ЦГМ и по-възрастния продължават с боя.

От полицията съобщават, че е образувано разследване за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди от страна на 39-годишния служител на ЦГМ. Сигналът за боя е получен в 13:50 часа. Той бил за нападнат служител на общинската фирма по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в София.

Полицаите, пристигнали на място установили, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа. Предстои доклад на материалите в прокуратурата.