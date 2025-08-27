Служител на ЦГМ е задържан, удрял граждани заради скоба

Служител на общинскта фирма "Център за градска мобилност" (ЦГМ) е задържан след спор с граждани за поставена скоба. Мъжът е нападнал други двама мъже в центъра на София. Удрял ги с глава и ръце, а единият от нях отвърнал на ударите, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.
На видео от инцидента, разпространено в социалните мрежи, се вижда как първо двамата мъже, за които от полицията посочват, че са на 43 и 50 години, се опитват сами да махнат поставена на автомобил скоба. След малко на място пристига екип на ЦГМ. По-възрастният мъж влиза в пререкание с единия от служителите в екипа. Той пък отговаря с удари с ръце и глава, нанасени и на двамата мъже.
След като получава удар в главата, по-младият мъж се отдалечава, а служителят на ЦГМ и по-възрастния продължават с боя.
От полицията съобщават, че е образувано разследване за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди от страна на 39-годишния служител на ЦГМ. Сигналът за боя е получен в 13:50 часа. Той бил за нападнат служител на общинската фирма по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в София.
Полицаите, пристигнали на място установили, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.
По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа. Предстои доклад на материалите в прокуратурата.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Браво на служителя на ЦГМ! Незабавно да бъде освободен и награден! Така трябва да се действа с всякакви отрепки в държавата!