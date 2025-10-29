Служители по почтеност ще възпират корупцията в държавните фирми

Служители по почтеност ще борят корупцията в държавните фирмите. Проектозакон, приет в сряда на първо четене от НС, предвижда публичните предприятия да въведат система за управление на корупционния риск, включваща и служител по почтеността. Идеята е внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, бяха одобрени със 105 гласа "за", 42 "против" и 19 "въздържал се".
Как ще се управлява корупционния риск
Внедряване на системи за управление на корупционния риск в държавните предприятия залага проектът. Уточнява се, че това е в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и като част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост.
Системите за управление на корупционния риск обхващат подбора на висши служители, мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на корупционните рискове, обучения по етика и почтеност на служителите и въвеждането на ролята на служител по почтеност.
От името на вносителите Георги Кръстев (ГЕРБ-СДС) допълни, че се разширяват правомощията на Агенцията за публични предприятия и контрол с това да приемат Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.
Ще се провеждат обучения по етика на служителите
Александър Рашев от "Има такъв народ" заяви, че т.нар. служител по почтеността ще провежда обучения за поведението на служителите и изпълнението на този етичния кодекс. Тези обучения ще бъдат периодични, отбеляза той.
Колегата му Александър Иванов от ГЕРБ-СДС добави, че изграждането на система за вътрешен контрол и интегритет е форма на управление на риска и практика в големи международни търговски компании. По думите му това е добра практика от частни компании, която да разработят и българските публични предприятия.
Петър Петров от “Възраждане“ коментира, че този законопроект е безсмислен, тъй като в него не вижда реални мерки за противодействие на корупцията и намаляване на корупционния риск.
Не ви трябва служител по почтеността, трябва ви детектор на лъжата с един единствен въпрос "Взимал ли сте нерегламентирано пари по повод изпълнения на своята длъжност?", каза той.
Като ти напълнят джобчето ще си първия дето ще седнеш да пиеш мазно кафе с корумпираните.. :)) Според мен това е обречено в зародиш. Колкото КЗП и КЗК направиха нещо..
"Служители по почтеност ще борят корупцията в държавните фирмите." ...... Готов съм! Кажете от коя фирма да почна?