Служителят на Центъра за градска мобилност остава в ареста след побоя

Сoфийският районен съд остави в ареста служителя на Центъра за градска мобилност, който нападна двама мъже в центъра на София, реагирайки брутално на предизвикателното им поведение.

Според съдебния състав няма опасност обвиняемият Иван Алексенко да се укрие, но има опасност от извършване на ново престъпление. Той е обвинен за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Към момента на служителя на ЦГМ са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на две лица, за което наказанието е до 2 години затвор. Отделно има две стари преписки срещу него за участие в подобни провинения.

Инцидентът стана на 27 август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". За случая стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип. Тогава двама мъже опитвали да махнат сложена скоба на автомобила на единия, когато служители идват на мястото.

Случката беше заснета от охранителни камери и разпространена в социалните мрежи, като от записа се виждаше как непосредствено след пристигането на служителите започва скандал и сбиване. На кадрите се вижда как обвиняемият първо удря с глава единия от опонентите си, след което нанася кроше с касов апарат в лицето на другия.