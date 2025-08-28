Служителят на ЦГМ, участвал в сбиване, е обвинен

Служителят на общинското дружество "Център за градска мобилност" (ЦГМ), който в сряда беше задържан след сбиване с граждани заради скоба, вече е с повдигнато обвинение. То е за нанесени телесни повреди на двама души, съобщиха от прокуратурата в четвъртък.

"Той трябва да отговаря за това, че на 27 август, около 13:50 часа, в близост до кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав", чрез нанасяне на удари с глава, ръце и ръка, държаща ПОС терминал, причинил на двама граждани леки телесни повреди, с които е реализиран медико-биологичния признак временно разстройство на здравето неопасно за живота", обясниха от прокуратурата.

Обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа, ще бъде поискана и мярка за неотклонение "задържане под стража".

Сбиването за скоба стана в сряда. На видео от инцидента се вижда как двама мъже се опитват сами да махнат скоба, поставена на автомобили. След малко пристига екип на ЦГМ, единият от мъжете се отправя към колата на "скобарите". След миг от нея излизат двамата служители на ЦГМ и единият удря първо единия мъж с глава и ръка, а след това и втория - с ръката си, в която държи пос терминал.