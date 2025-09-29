"Смехотворна" жалба блокира търг по Коридор 8

"Смехотворна" жалба блокира обществената поръчка за изграждането на последния жп участък от Гюешево до границата със Северна Македония (2.4 км), съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в Кюстендил. Той участва в транспортен форум на местната Българо-търговска промишлена палата, закрит за журналисти и обществото, въпреки че засягат развитието на областта.

На 4 ноември българският транспортен министър и колегата му от Северна Македония ще подпишат споразумението за общия трансграничен тунел. Това ще е последната крачка за реализацията на проекта, отбеляза Караджов.

Изграждането на т.нар. Коридор 8, който трябва да свърже Черно с Адриатическо море и минава през България, Северна Македония и Албания, се оказа, че е на три века. Замислен е още по времето на Османската империя, а реализацията му започва в края на ХIХ век, каза историкът доц. Ангел Джонев пред Mediapool.

"Смехотворната" жалба

В края на юли Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) обяви обществената поръчка за 2.4 км жп линия от Гюешево до границата с прогнозна стойност от 114 млн. лв.

На 18 август е подадена жалба от дружеството "Ринекс-М", което е еднолична собственост на Ибраим Ибраимов Бялков. Той е поискал налагането на временна мярка за спиране на търга, но Комисията за защита на конкуренцията я е отхвърлила. Сега Бялков обжалва определението на антимонополния орган пред Върховния административен съд. По тази причина обществената поръчка е спряна към момента, стана ясно от думите на Караджов.

"Имаме една жалба, която е смехотворна. Чакаме съдът също да я признае за такава, за да се подадат документите и да се започне строителството", каза Караджов пред журналисти.

Ибраим Бялков отказа да коментира за Mediapool по телефона какви са мотивите му да обжалва поръчката.

"Ринекс-М" е малка компания, основана през 2016 г. в село Корница, община Гоце Делчев с 5000 лв. капитал. През 2020 г. се мести в Студентски град в София, но адресът ѝ за кореспонденция остава в село Корница, показва справка в Търговския регистър.

Предметът на дейност на дружеството е с широк спектър - от търговия и автосервизни услуги до проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти.

Компанията е регистрирана в Камарата на строителите в България, като за последните три финансови години не е декларирала производствен опит. През 2022 г. не е имала работници, а през следващите две е с трима и с осем души персонал. Оборотът ѝ расте от 205 000 лв. през 2022 г. до над 1.6 млн. лв. през 2024 г., показват още публикуваните данни в регистъра на сторителната камара.

Това не е първият търг, който се оспорва от "Ринекс-М". Компанията се ползва и за обжаване на обществени поръчки в Пловдив, пишат регионални медии.

Скоростен жп участък Радомир - Гюешево

Изцяло ново скоростно жп трасе, което ще минава извън населените места ще се строи в участъка от Радомир до Гюешево. По него влаковете ще се движат със 160 км/ч, като плановете са до края на 2025 г. да бъде одобрен проектът за изграждането му, каза Гроздан Караджов.

"Най-вероятният срок, в който ще се обяви търгът за неговото построяване, е средата на 2026 година", посочи той.

Старата жп линия между Радомир-Кюстендил и Гюешево, която е изградена в началото на миналия век и е с 9 тунела, ще продължи да се ползва от населените места край нея. Планира се тя да бъде основно рехабилитирана след построяването на новата жп линия и да играе ролята на довеждащ транспорт, каза вицепремиерът.

Гроздан Караджов успокои жителите на село Радловци, че новата жп линия няма да минава през селото и да се събарят там къщи.

"Никъде няма да бъдат събаряни къщи. Новото високоскростно трасе от София до границата минава извън населени места, като от тях до самото населено място ще има довеждащ транспорт", каза Гроздан Караджов

Магистрала "Рила" отива на концесия

На 1 октомври на заседанието на Консултативния съвет по концесиите ще се разгледа новият списък с големи инфраструктурни проекти, които ще бъдат дадени за изграждане чрез публично-частно партньорство, съобщи вицепремиерът, който е начело на този съвет.

Той посочи, че изграждането на част от магистралата "Рила" - от Дупница през Кюстендил до Гюешево, ще бъде дадена на концесия.

Караджов се надява до пролетта на 2026 г. да бъде избран консултантът - Световна банка, ЕБВР или ЕИБ. Той ще направи анализ разходи/ползи, финансиране на проекта и неговата възвръщаемост, като ще помогне и в провеждането на концесионната процедура.

Двата проекта - Коридор 8 и магистрала "Рила", ще доведат до оживление не само на туризма, но и на икономиката в област Кюстендил, защото покрай такива обекти се развиват логистични бази и индустриални зони, каза Караджов. "С тези проекти, мисля че ви върнехме обратно в играта", допълни той.