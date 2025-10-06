"Сметосъбирането върви по план". Столична община пуска нова поръчка за "Люлин" и "Красно село"

Столична община готви нова поръчка за събирането на сметта в "Люлин" и "Красно село", а докато бъде намерена компания ще разчита и на доброволци.

Новият търг би се провел в съкратени срокове заради извънредните обстоятелства, каза зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева. До тази ситуация се стигна, след като на обявения конкурс остана само един кандидат, който предложи двойна цена. От общината отказаха да подпишат договор с нея и от вчера въведоха кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село". Столичното предприятие за третиране на отпадъци пое двата района, като общината разположи големи сиви контейнери за изхвърляне на боклука и призова хората да използват контейнерите за разделно събиране, които се извозват по график. "За момента всичко върви по план и сме мобилизирали цялата техника, с която разполагаме", каза Бобчева.

"Апелирам гражданите да спазват правилата и да използват големите сиви контейнери", добави тя.

Зам.-кметът призова жителите да разделят и рециклират отпадъците като картон, стъкло и хартия, които трябва да попадат в цветните контейнери, тъй като тяхното сметосъбиране също не е нарушено.

Мобилизирахме допълнително нощни екипи, които да работят в двата засегнати района, за да наблюдаваме как да се обслужват контейнерите на цялата територия, каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.