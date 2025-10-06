"Сметосъбирането върви по план". Столична община пуска нова поръчка за "Люлин" и "Красно село"

Столична община готви нова поръчка за събирането на сметта в "Люлин" и "Красно село", а докато бъде намерена компания ще разчита и на доброволци.
Новият търг би се провел в съкратени срокове заради извънредните обстоятелства, каза зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева.
До тази ситуация се стигна, след като на обявения конкурс остана само един кандидат, който предложи двойна цена. От общината отказаха да подпишат договор с нея и от вчера въведоха кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село".
Столичното предприятие за третиране на отпадъци пое двата района, като общината разположи големи сиви контейнери за изхвърляне на боклука и призова хората да използват контейнерите за разделно събиране, които се извозват по график.
"За момента всичко върви по план и сме мобилизирали цялата техника, с която разполагаме", каза Бобчева.
"Апелирам гражданите да спазват правилата и да използват големите сиви контейнери", добави тя.
Зам.-кметът призова жителите да разделят и рециклират отпадъците като картон, стъкло и хартия, които трябва да попадат в цветните контейнери, тъй като тяхното сметосъбиране също не е нарушено.
Мобилизирахме допълнително нощни екипи, които да работят в двата засегнати района, за да наблюдаваме как да се обслужват контейнерите на цялата територия, каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.
Имаме наблюдение за опити да бъдат извършвани саботажи срещу работата ни, като непрекъснато се изхвърлят рециклируеми отпадъци в контейнерите за битов отпадък вместо да се предават чрез системата за разделно събиране, заяви той.
Възложил съм на инспекторите от Столичния инспекторат при установяване на такива нарушения да глобяват нарушителите и търговските обекти, добави Неделков.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.