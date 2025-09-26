Смущаващите усилия на администрацията на Тръмп да накаже свободата на словото

Един от основните принципи на Съединените щати, заложен в първата поправка на Конституцията, е, че републиката зависи от свободата на гражданите да не са съгласни един с друг. Те трябва да могат да изразяват несъгласие интензивно по всички въпроси, включително войната и спорни съвременни проблеми като абортите, безопасността на оръжията и здравното осигуряване. Да, има ограничения на свободата на словото, но те се отнасят до крайни случаи, като лъжлив вик „Пожар!“ в киносалон или подбуждане към непосредствено насилие. Ако американският идеал за свобода означава нещо, то е, че американците могат да се ангажират с изключително широк спектър от политически изказвания, включително безвкусни и обидни.

Самият президент Тръмп е източник на безвкусни и дори заплашителни изказвания, като говори по начин, по който никой предишен президент не е говорил. Въпреки това упражняването на правата му по Първата поправка не го е спряло да нарушава правата на другите. Той наказа университети, имигранти, адвокатски кантори, федерални прокурори, военни лидери, служители на националната сигурност и други за изразяване на мнения, с които не е съгласен.

Сега той пренася кампанията си срещу свободата на словото на ново ниво, като използва убийството на Чарли Кърк като оправдание за обещания за репресии срещу групи, които той описва като либерални. Помощниците на г-н Тръмп подготвят изпълнителна заповед, която може да бъде издадена още тази седмица, съобщи The Times, и най-вероятно ще бъде насочена срещу организации с леви убеждения. В понеделник вицепрезидентът Дж. Д. Ванс спомена както Фондацията „Форд“, така и Фондациите „Отворено общество“ на Джордж Сорос, като заяви, че те се ползват от „щедри данъчни облекчения“ – същите данъчни облекчения, от които се ползват и нестопански организации като религиозни благотворителни организации и Фондацията на Националната асоциация на притежателите на оръжие.

Кампанията за сплашване вече дава резултат. Федерални служители призоваха компаниите да уволнят работници, които са критикували г-н Кърк, и някои от тях го направиха. В пряко упражняване на влиянието на правителството, Брендан Кар, председател на Федералната комисия по комуникациите, заплаши Disney за коментарите, които Джими Кимел направи в своето нощно шоу по ABC. „Можем да го направим по лесния или по трудния начин“, каза г-н Кар. Той също така призова телевизионните оператори да спрат излъчването на шоуто. Двама големи телевизионни оператори бързо се подчиниха, а ABC бе спряла излъчването на шоуто със заявка, че е за "за неопределено време".

Както написахме миналата седмица, ние сме ужасени от убийството на г-н Кърк и скърбим за неговата смърт. Доказателствата сочат, че той е бил убит заради своите възгледи, което е най-фундаменталното нарушение на принципите на свободата на словото. Ние категорично не сме съгласни с хората, които предполагат, че г-н Кирк носи някаква отговорност за собственото си убийство. Както каза след това Спенсър Кокс, републиканският губернатор на Юта: „В момента се нуждаем от повече морална яснота. Постоянно чувам, че думите са насилие. Думите не са насилие. Насилието е насилие.“ И все пак именно администрацията на Тръмп, а не левицата, нарушава стандарта на г-н Кокс.

Обещаното от г-н Тръмп затягане на мерките се основава на погрешната предпоставка, че либералните и безпартийните групи са част от крайнолява конспирация, която насърчава насилието срещу консерваторите. В действителност страната преживя вълна от политическо насилие и заговори, насочени както срещу демократите, така и срещу републиканците, включително г-н Кърк, г-н Тръмп, съдия Брет Кавано, представителката Нанси Пелоси, губернаторката Гретчен Уитмър от Мичиган, губернаторът Джош Шапиро от Пенсилвания и двама държавни законодатели от Минесота. Както показва този списък, най-известните мишени не показват ясна партийна принадлежност.

Г-н Тръмп и неговите сътрудници разказват съвсем друга история – и то невярна. Те твърдят, че политическото насилие идва предимно от левицата. „Радикалите от левицата са проблемът“, заяви президентът миналата седмица. Всъщност, множество източници на данни показват, че нито една от страните няма монопол върху политическото насилие, но е по-вероятно то да идва от десницата. Според Антидифмационната лига между 2015 и 2024 г. 54% от убийствата с идеологическа връзка са били извършени от хора от крайната десница. За сравнение, 8% са дошли от политическата левица.

Консерваторите и прогресивните сили трябва да се замислят дали грубата и често лична реторика в днешната политика не е допринесла за създаването на атмосфера, в която нестабилни или гневни хора стават по-склонни да извършват насилие. Все пак, дори и този сценарий е много различен от този, в който политически групи организират и подпомагат извършването на насилие. Няма никакви доказателства, че леви групи са имали роля в убийството на г-н Кърк или в други скорошни актове на насилие срещу републиканци. „При липса на допълнителни факти, има един човек, отговорен за убийството на Чарли Кърк“, посочи в четвъртък Майк Пенс, бившият вицепрезидент на г-н Тръмп.

Ако има нещо, което може да се каже, то е, че много избрани демократи и видни представители на прогресисивните сили ясно и последователно осъдиха убийството на г-н Кърк по начин, по който видни републиканци не успяха да направят след нападенията срещу демократи. След нападението в дома на г-жа Пелоси, което включваше брутално насилие над съпруга ѝ Пол, самият г-н Тръмп и други видни републиканци се подиграваха на жертвата и разпространяваха абсурдни конспиративни теории, че инцидентът е бил инсцениран. След стрелбата по двама демократични законодатели и техните съпруги в Минесота, сенатор Майк Ли, републиканец от Юта, странно обвини „марксистите“, докато Лаура Лумер, влиятелна довереница на Тръмп, несправедливо обвини „мутри“, работещи за губернатора Тим Уолц, демократ от Минесота.

Това са ужасни неща, които се казват. Те обаче не са престъпления и със сигурност не са основание за репресии от страна на правителството срещу консервативни групи. Администрацията на Тръмп сега се насочва към други групи за по-малки грехове и може би изобщо без грехове. Конкретното (и несъстоятелно) твърдение на г-н Ванс за Фондацията „Форд“ и Фондациите „Отворено общество“ беше, че те са помогнали за финансирането на списанието „The Nation“, което публикува статия, в която се критикува г-н Кърк след смъртта му. Ако тази статия – каквото и да мислите за нея – е основание за наказание от страна на правителството, Първата поправка няма смисъл.

Призоваваме г-н Тръмп и неговите сътрудници да си спомнят критиките за свободата на словото, които те и други консерватори често отправяха към прогресивните сили през последното десетилетие. Републиканците остро критикуваха левицата за опитите ѝ да смесва личната безопасност с оспорвани идеи и да потиска политическото изразяване по теми като Covid-19, расата, транссексуалните въпроси и други. Консерваторите също са били прави за някои от тези прекомерности. В своята встъпителна реч през януари г-н Тръмп обеща да „върне свободата на словото в Америка“. Г-н Ванс, говорейки в Мюнхен през февруари, критикува европейските страни за ограничаването на свободата на словото и обеща: „Под ръководството на Доналд Тръмп може да не сме съгласни с вашите възгледи, но ще се борим, за да защитим правото ви да ги изразявате публично, независимо дали сме съгласни с тях или не“.

Вместо да спазват тези принципи, администрацията на Тръмп и нейните съюзници се опитват да ограничат свободата на словото по начини, които са по-крайни от всичко, което са правили демократите. Стивън Милър, висш съветник в Белия дом, заяви, че съществува „огромно вътрешно терористично движение“ в лявото политическо пространство и очерни Демократическата партия като „вътрешна екстремистка организация“. Генералният прокурор Пам Бонди предположи, че бизнесът, който е отказал да отпечата плакати, насърчаващи бдения за г-н Кърк, заслужава да бъде преследван. Конгресменът Клей Хигинс от Луизиана призова за постоянна забрана в социалните медии на „всяка публикация или коментар, които омаловажават убийството на Чарли Кърк“. Струва си да се отбележи, че г-н Хигинс е един от конгресмените, които преди това критикуваха социалните медии за потискане на консервативните изказвания, които омаловажаваха нападението срещу г-н Пелоси.

Ако г-н Тръмп отказва да защити основното американско право да не се съгласяваш без страх от потисничество, други все още могат да го направят. Изпълнителна заповед, която преследва заплахите, отправени от него и неговите сътрудници, би била явно неконституционна. И би заслужавала незабавна заповед от федералните съдилища и бързо отхвърляне от Върховния съд. Възможността да не се съгласяваш с други хора по сложни и трудни въпроси, без страх от репресии, е същността на американската свобода.

*Като автор на текста е посочена редакционната колегия на New York Times - група от журналисти, чиито мнения се основават на експертни познания, изследвания, дебати и определени дългогодишни ценности.