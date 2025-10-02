Снегът изненада АПИ, жълт и оранжев код в почти цялата страна

Октомври започна със снежна покривка по планинските проходи и изненада агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), която не е възложила на пътноподдържащите фирми да започнат дейност, но ги е предупредила да имат готовност.

Снежна покривка вече се е натрупала на прохода Петрохан, показват публикации в социалните мрежи. Няма техника, която да почиства прохода и е възможно той да бъде затворен временно за движение, за да се почисти снега. През Петрохан е забранено преминаването на тирове.

"Направена е препоръка към поддържащата фирма да вземе конкретни мерки за справяне с влошените метеорологични условия", каза Володя Вълов, директор на Областното пътно управление в Монтана, пред Нова телевизия. По думите му при падане на тежък мокър сняг може да се очаква падане на клони и дървета, тъй като листата все още не са опадали.

На Черни връх също вали сняг. Натрупала се е снежна покривка и на Алеко.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е по планинските пътища и проходи на Западна България днес и утре да вали сняг във високата част на областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Проходи като Петрохан, Беклемето, Предела, Превала, Пампорово, Рожен с голяма вероятност ще са заснежени, предупреждават от НИМХ.

Обявени са жълт и оранжев код за опасно време в почти цялата страна. Освен сняг във високите части на планините ще вали и дъжд, като на места се очаква дъждовете да продължат повече от денонощие.

Промяната във времето се дължи на преминаващи през страната циклони, а постепенно повишение на температурите ще дойде към неделя. Първите 10 дни от октомври ще са подвластни на дъждовете.

Дъждовете в централната част на страната ще са обилни и интензивни днес. Очакват се количества до 50 литра на квадратен метър за денонощие, каза синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова пред Нова телевизия.

Валежите могат да доведат до наводнения и активиране на свлачища, предупреждават от НИМХ.

В събота се очаква спиране на валежите в цялата страна.

Пътната агенция призовава шофьорите да карат внимателно и да се съобразяват с пътната обстановка.