Снимки на бащи и синове донесоха световна награда на български фотограф

Фотографът Валерий Пощаров спечели първата награда в категория "Портрети" в конкурса за професионални фотографи на емблематичните Световни награди за фотография на Sony. В своя проект Пощаров избира да се заеме с една универсална тема – тази за бащите и синовете.

"В свят, който вече се разпада, държането за ръце се превръща в тиха молитва – начин да се съберем отново. Докато позират, бащи и синове се държат за ръце за първи път от години, понякога десетилетия. Това е мощен момент, често изпълнен с колебание или дори съпротива", разказва авторът на фотографиите.

Този акт на интимност се превръща в основната цел на проекта на българина, като фотографиите са просто свидетелство за дълго неизказаната любов между мъжете. Обхващайки различни култури, Пощаров достига до краища на България, Грузия, Турция, Армения, Сърбия и Гърция.

"Този проект се превърна в лъч на емоционалното изразяване и културното съхранение. Той насърчава бащи и синове от цял свят да се присъединят към акта. Оставяйки разказите зад себе си, тези портрети остават отворени за интерпретации и приканвам зрителите да добавят свои собствени слоеве от смисъл. Това би направило всички участници в тази развиваща се история на човечеството", обяснява още фотографът.

Роден в Добрич през 1986 г., Валерий Пощаров има щастието да израсне в дом, изпълнен с изкуство и поезия, благодарение на баща си - художник и майка си - поет. Ранното си образование той получава в Националното училище по изкуствата във Варна. Там, учейки живопис, той полага основите на това, което се превръща в доживотен ангажимент към изкуствата. През 2006 г. Пощаров завършва пластични изкуства в Сорбоната, Париж.

През годините работата му е показвана в широк спектър от лични и колективни изложби в Европа, Азия и Австралия. По-късно фотографът се завръща в България и се възползва от свободата да се посвети на дългосрочни проекти. Най-новият от тях е отличеният сега от Световната организация по фотография "Баща и син". Той вече е признат и от други организации. "Баща и син" печели наградата Cortona On The Move и обявен за финалист в няколко престижни награди за фотография, сред които LensCulture Portrait Awards и Head On Portrait Awards. По думите на автора проектът има за цел да оспори обществените норми около мъжката интимност, оформящи споделената идентичност на човешката връзка и наследство. Пред хората, които снима, Пощаров изпитва преклонение:

"Мисля, че си личи, че аз заставам пред тях с едно много голямо почитание. Аз не ги заснемам, аз им се покланям и те за мен са всичко: моето вдъхновение, моят смисъл. Те са и моето изразно средство, материалът, с който работя. Както един скулптор вае глината и я пипа с ръце, така и аз, със същата любов и отдаденост, работя с хората, които заснемам", казва той в свое интервю пред ANTRAKT.

Световните награди за фотография на Sony разглеждат фотографите като разказвачи на истории, а победители стават онези от тях, запечатали образи, които резонират с глобалната публика. Отличията бяха раздадени на победители от цял свят по време на престижна церемония в Лондон.

Уменията си зад камерата фотографите мерят в няколко направления: архитектура и дизайн, изкуство, документалистика, околна среда, пейзажи, натюрморт, портрети, спорт и дива природа. Състезанията всъщност са четири – отворено, за професионалисти, за студенти и за млади хора.

Наред с наградите за най-добри снимки, по време на събитието Sony връчи и наградата си "Фотограф на годината". Победител за 2024 г. стана Джулиет Пави. Отличието тя заслужи с поредицата си, наречена Spiralkampagnen: Принудителна контрацепция и непреднамерена стерилизация на гренландски жени.

Пави спечели парична награда от 25 000долара, оборудване за цифрови изображения на Sony и възможност да представи новите си проекти на следващото издание на изложението през 2025 г.

Церемонията отличи и тазгодишния носител на наградата за изключителен принос към фотографията, международно признатия фотограф Себастиао Салгадо, чиито отличителни черно-бели творби завладяват въображението на ценителите през последните пет десетилетия от кариерата му. Салгадо е признат за незаличимия си принос към визуалния език на фотографията.