Снимки от старите ленти: 105 години "Български фотоклуб" в Софийския университет

Любители и професионалисти могат да видят ценни фотографии в юбилейна изложба по повод 105-та годишнина на "Българския фотоклуб" в централното фоайе в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

"Подбрали сме черно-бели снимки от архива, защото те са най-ценни", каза пред Mediapool доайенът на клуба инж. Константин Кафтанджиев. Той е на 97 години и продължава да снима. Отбелязва, че е почти връстник на "Българския фотоклуб", основан през 1920 г.

Най-старата фотография, която се пази в архива на фотоклуба, е от преди 100 години на основателя - Георги Георгиев.

В изложбата са представени фотографии на Георги Георгиев, Бончо Карастоянов, Димитър Терзийски, Петър Боев, Николай Щерев и други. Там е и любимата снимка на Кафтанджиев - "Две минути престой", която показва двама локомотивни машинисти, които надничат от прозореца.

Събрани са актови фотографии от 30-те години на ХХ век, сюжети запечатали природата и лицата на българи от всекидневието и работното им място през миналия век.

"За да направиш добра репортажна снимка, трябват наблюдателно око, опит и знание, защото само за една секунда трябва да намериш и гледната точка, и композицията, и осветлението", казва инж. Кафтанджиев във времето, когато всеки прави стотици снимки с телефона си за спомен.

Българският фотоклуб

Идеята за създаването на "Български фотоклуб" възниква в края на Първата световна война между авиаторите-навигатори на летище "Божурище". Основан е на 30 юни 1920 г. в София. Сред учредителите му са Георги Георгиев, Георги Бакалов, Стефан Папуров, Дражко Дацов, д-р Георги Груев, Матей Гърданов, Буко Елиезер, Изидор Розенблат. В него е можело да членува всеки български гражданин без разлика на пол, възраст и националност.

Целите на клуба са били да се подпомага любителската и професионална фотография в страната, да се обсъждат актуалните световни фотографски тенденции, както и участие в международните фотографски конкурси и салони. Членовете на клуба са се събирали редовно всяка седмица.

Фотографии от 30-те години на ХХ век Сн.Mediapool

Всяка година е имало имало обучения за фотографи, които са се провеждали на две места. "Едното е е било на Бояна в местността "Краварника", където днес се намира Киноцентъра, а другото е било в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна. Там на плажа са се правели снимките с моделки, които виждате тук сега. Вечерта в магерницата на манастира са се проявявали и така са прекарвали един месец в обучение и творчество", разказва инж.Кафтанджиев.

През 1922 г. по искане на Физико-математическия факултет на Софийския университет "Български фотоклуб" прави 6-месечен курс по фотография, който е посетен от 150 души. Част от завършилите след това стават фотожурналисти и професионални фотографи.

Още от създаването си Българският фотоклуб има връзки с Хайнрих Кюн и организацията "Vienna Camera Club", а през 1927 г. е установен контакт и с Френското дружество на фотографите в Париж, с които обменя опит.

Първата си художествена изложба Българският фотоклуб открива през 1938 г. Представени са 20 автори със 158 снимки. Сред участниците са Асен Балкански, Михаил Люцканов, Георги Георгиев, Бончо Карастоянов и др. Изложбата е посрещната с интерес и има голям успех.

През 1938 г. навлиза и цветната фотография в България. Новите цветни фотоматериали "Агфа колор" са въведени у нас от Никола Божинов.

В началото на 1941 г. започва да излиза списанието "Съвременна фотография" на български и сърбохърватски език като орган на Българския фотоклуб и фотоклубовете в Марибор, Загреб и Дарувар.

"Българският фотоклуб" продължава дейността си и по времето на социализма. "Като председател на клуба направих два курса, на които дойдоха много хора", казва инж. Кафтанджиев.

С ностарлгия си спомня, че някога в клуба са членували около 120 фотографи, а днес "по списък" останахме около десетина души. Избрали за председател най-младият сред тях - Павел Червенков. Пред обектива му са заставали едни най-известните ни съвременни актьори. Има култови корици за редица издания, като запомнящи са снимките му за списание "Егоист".

Първият председател

Първи председател на "Български фотоклуб" е Георги Георгиев (1881 - 1956 г.). Той е ключова фигура във фотографското изкуство. Неговият баща - Стоян Георгиев Екимов (1858 - 1935 г.) е инициатор и създател на първото любителско фотографско дружество през 1897 г. и е автор на първото ръководство по фотография на български език.

Георги Георгиев е летец навигатор и като такъв прави едни от първите аероснимки по време на Балканската война при обсадата на Одрин. През Първата световна война за първи път прави аероснимки на Солун в тила на френската армия. Преподава "Теория на летенето", "Въздухоплавателна метеорология" и "Аерофотография" в училището за летци през 1916 г. През същата година създава първата си известна творба - портрет на летеца Симеон Петров. Една от най-известните му снимки е жена махаща на прелитащ самолет.

Георги Георгиев поставя и началото на актовата фотография у нас. Има интерес и към киното, като създава първия любителски игрален филм "Дъщерята на Родопа".

Издава три монографии "Фотографията и военното дело", "Приложение на фотографията в археологическите изследвания" и "Съдебното следствие и фотографията" (1903 - 1904 г.).

През 1924 г. се включва в международна изложба конкурс на старото френско списание "Photo et cinema" и получава първите си отличия - сребърен медал и почетен диплом. След това многократно е награждаван при участие в изложби в Париж, Милано, Берлин и Виена.

Една от най-известните снимки на Георги Георгиев Сн.Mediapool

По негова инициатива започва да излиза списание "Кино и фото", а през 1950 г. се създава първото Държавно полувисше училище за кинематография и фотография. През 1953 г. Георги Георгиев организира и първата национална изложба по художествена фотография.

Доайенът Константин Кафтанджиев

Днес Константин Кафтанджиев е доайенът на "Българския фотоклуб". Въпреки че е на 97 години той продължава да снима и да участва активно в работата на клуба. Казва, че не е имал честта да се познава с Георги Георгиев.

Първата си снимка прави когато е едва 10-годишен с "едно апаратче 4х5 сантиметра - детска играчка, немско производство". Снима приятелите си в махалата. По време на бомбардировките през Втората световна война в София снима разрушените сгради и бомбоубежищата. Майсторът на обектива пази черно-бял кадър от онова трудно време.

"Когато имаше бомбардировки над София и ние не учехме, аз ходех при Георги Василев - основателят на "Фототехника", и неговия съдружник Боро Доневски, който после направи клон в Скопие. Фотостудиото беше на ул. "Раковски" 135 и там аз бях лаборант, продавач и уличен фотограф. Правех всичко от снимане през прояваване до копиране и така научих занаята и получих закалка", разказва инж. Кафтанджиев. Допълва, че за него "фотографията е вътрешна потребност, състояние на духа, което не го напуска и до днес".

Попадането му в "Български фотоклуб" става случайно след среща във влака със Симеон Симеонов през 1960 г. След това го поема като наставник Асен Кюмюрев, който следва тогавашната традиция - всеки начинаещ да бъде под опеката на майстор, който да го напътства.

Въпреки че по образование е строителен инженер, магията на обектива остава завинаги. Днес дълголетникът Константин Кафтанджиев е почетен член на Българския фотоклуб, 35 години е бил член на Управителния му съвет, като 20 от тях е избиран за негов председател. Любителят на фотографията има десетки участия в конкурси, пленери, биеналета и фестивали. Носител е на над 20 награди, има и над 30 изложби в богатата си творческа биография.

Пигам го как поддържа духът си толкова млад на тези години, а той ми отговаря: "Всичко е от Бога, карма, така е заложено. Най- важното е философията, която имаш - ако тя е човеколюбива, живееш спокойно. Злобата, нервите и напрежението съкращават живота". В добавка инж. Константин Кафтанджиев редовно прави физкултура и йога.