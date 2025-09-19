 Прескочи към основното съдържание
Сняг натрупа в турския черноморски окръг Ризе

Снимката е илюстративна, БГНЕС
Сняг натрупа по високите места в турския град Ризе в едноименния черноморски окръг, съобщи БТА. 
 
С понижаването на температурата на въздуха дъждът, който започна да вали в района вчера, постепенно премина в сняг през нощта, който покри с бяла пелена по-високите места в града, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер.
 
На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра.
 
Истински зимни картини изобразяват излъчените кадри от местните планински плата, където сезонно пребивават пастири. 
 
Турският окръг Ризе е разположен в Североизточна Турция на брега на Черно море. 
 
 

