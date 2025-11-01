Собственичка на денонощен магазин бе застреляна в София

Собственичка на малък денонощен магазин бе застреляна в нощта на петък срещу събота в София, а извършителят все още се издирва.

Престъплението е извършено около полунощ в магазин на столичната ул. "Цар Симеон". Той е бил собственост на убитата жена, която понякога работела там.

В малките часове на нощта в магазина е пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала отношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат. След убийството мъжът е избягал. В момента се укрива.

Водещата версия е убийство от личен мотив.