Собственикът на бензиностанциите "ЕКО" купи слънчев проект край Хасково

Гръцкият собственик на веригата бензиностанции "Еко" – "Хеленик Енерджи" (HELLENiQ ENERGY, обяви придобиването на готов за изграждане фотоволтаичен проект в района на Хасково, в Южна България, с капацитет 123 MWp и опция за добавяне на система за съхранение на енергия от батерии (BESS) с мощност 90 MW/180 MWh. Това е станало чрез купуването на целия акционерен капитал на дружеството "Агро НВ Пропъртис", притежавано доскоро от "Елемент Пауър Груп", в което съдружници са Никола Газдов, Велислав Белниколовски, Антон Филев и Мартин Давидков. Стойността на сделката не се посочва.

Тя е част от пакетно придобиване и на активи в Румъния, където тамошното дъщерно дружество на "Хеленик Енерджи" е придобило два готови за изграждане вятърни пректа.

Единият е в района на Галац в Източна Румъния, с лицензиран капацитет от 96 MW. Строителството на проекта ще започне незабавно по споразумение с продавача OX2 Construction AB и се очаква проектът да заработи през 2027 г. Проектът ще се възползва от осигурени приходи за 12 години чрез виртуално споразумение за покупко-продажба на електроенергия с KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. за повече от 50% от производството на вятърен проект.

Другият готов за изграждане вятърен проект е в района на Васлуй, в Източна Румъния, с лицензиран капацитет от 186 MW и опция за добавяне на система за съхранение на енергия от батерии (BESS) с мощност 186 MW/186 MWh. Завършването на сделката е предмет на предварителни условия, включително одобрението на Комитета за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на Румъния.

Освен това, през четвъртото тримесечие на 2025 г. се очаква компанията да започне строителството на два проекта за съхранение на енергия от батерии във Флорина, Гърция, с общ капацитет от 50 MW (200 MWh). Тези проекти са избрани чрез третия търг, проведен от Регулаторния орган за енергетика, отпадъци и води (RAEWW), за да получат инвестиционна и оперативна помощ за системи за съхранение на енергия.

С тези сделки, HELLENiQ ENERGY Group разширява присъствието си на пазара на ВЕИ в Югоизточна Европа, добавяйки ВЕИ проекти с общ капацитет над 400 MW. Същевременно, тя засилва географската диверсификация на портфолиото си и балансира микса между различни технологии (вятър, фотоволтаици, съхранение на енергия от батерии). Горните сделки довеждат портфолиото от зрели и работещи ВЕИ проекти до комбиниран капацитет от приблизително 1.5 GW. Това представлява приблизително 75% от целта на компанията за 2 GW инсталиран ВЕИ капацитет до 2030 г., посочва се в съобщението

Същевременно, с приключването на 30 юни 2025 г. на придобиването от HELLENiQ RENEWABLES на акционерния капитал на ABO ENERGY HELLAS S.A., както и на шест (6) свързани дружества, притежаващи портфолио от ВЕИ проекти в процес на разработка в Гърция с общ капацитет от 1.5 GW и платформа за разработване и изграждане на ВЕИ проекти, общото портфолио от ВЕИ проекти в процес на разработка се засилва до над 6 GW, ускорявайки постигането на стратегическите цели.

"Тези инвестиции са ясна демонстрация на нашата стратегия. Разширяваме регионалното си присъствие, диверсифицираме технологичния си микс и увеличаваме дългосрочната стойност на енергийното си портфолио. С акцент върху възможностите за съхранение и добре балансирана комбинация от слънчеви и вятърни активи, HELLENiQ ENERGY изгражда интегрирана регионална платформа за възобновяема енергия, която допринася за сигурността, автономността и прехода на Югоизточна Европа", заявява Андреас Шиамишис, главен изпълнителен директор на HELLENiQ в корпоративното съобщение.

“България е ключов пазар в стратегията ни за регионално развитие, а секторът на ВЕИ очертава обещаващи перспективи за растеж", коментира Сотирис Капелос, ръководител на HELLENiQ Renewables. "С тази стъпка разширяваме присъствието си в страната с инвестиция не само в производство на възобновяема енергия, но и в съхранение – важен елемент за гъвкавостта и устойчивостта на енергийните системи", допълва той.

Енергийната група у нас е представена от дружеството "ЕКО България", управляващо близо сто бензиностанции, както и от HELLENiQ Renewables Bulgaria, която ще продължи да проучва бъдещи възможности за чиста енергетика в подкрепа на страната по пътя ѝ към устойчиво развитие, посочва се в прессъобщението.

HELLENiQ ENERGY се занимава с рафиниране, доставка и търговия с нефт и нефтохимически продукти, проучване и добив на въглеводороди, както и маркетинг на горива, като същевременно развива амбициозно бизнеса си във възобновяемата енергия. Групата разработва интегрирана стратегическа бизнес единица "Green Utility" след придобиването на 100% от Elpedison, гръцка компания за производство и доставка на електроенергия и газ. Новият бизнес ще произвежда и доставя енергия – предимно от възобновяеми източници – директно на гръцкия пазар, като по този начин ще изпълни ангажимента на групата за справедлив, достъпен и сигурен енергиен преход, посочват от компанията.