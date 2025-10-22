Собственикът на CNN, HBO Max и Warner Bros отхвърли оферта от 60 млрд. долара за продажбата си

Бордът на Warner Bros Discovery (WBD) е отхвърлил близо 60 милиардна оферта от Paramount Skydance във вторник за продажбата си, съобщи Ройтерс. Преди ден WBD обяви, че ще проучи различни възможности за продажбата си.

Ройтерс съобщи ексклузивно, че бордът е отхвърлил предимно парична оферта на стойност почти 24 долара на акция за компанията, чиито активи включват филмовите и телевизионни студия Warner Bros, новинарския канал CNN и други кабелни телевизионни мрежи, както и стрийминг услугата HBO Max, според запознат с въпроса източник.

Акциите на компанията приключиха търговията във вторник с ръст от 11%. Warner Bros и Paramount отказаха коментар.

Друг източник заяви пред Ройтерс, че Comcast вероятно ще разгледа активите на медийната компания.

Netflix също е сред заинтересованите страни, съобщи CNBC, след като по-рано бе съобщено, че изпълнителният директор на Paramount Skydance, Дейвид Елисън, води преговори за придобиване на цялата компания.

Warner Bros, студиото зад франчайзите "Хари Потър" и DC Comics, обяви през юни планове да се раздели на две звена до следващата година: едното, фокусирано върху студийната дейност, и друго, което ще е с фокус върху кабелните мрежи, за да отдели нарастващия си стрийминг бизнес от изоставащото кабелно подразделение.

Бордът ще разгледа различни варианти, включително планираното разделяне, продажба на цялата компания или отделни сделки за подразделенията Warner Bros и Discovery Global, съобщиха от компанията във вторник.

Обмисля се и алтернативна структура, която би позволила сливане на Warner Bros и отделяне на Discovery Global.

Продажба или разделяне биха били сред най-значимите събития, променящи медийната индустрия. Стриймингът из основи трансформира сектора, отнемайки аудиторията на традиционната телевизия и намалявайки рекламните приходи.

Всяка сделка за Warner Bros Discovery би дала на купувача контрол върху голямо филмово студио и водеща стрийминг услуга, но също така и задължения по около 35 милиарда долара дълг.

Акциите на WBD, чиято пазарна капитализация е 45.36 милиарда долара, са се покачили с повече от 46% от началото на септември, когато се появиха първите информации за интереса на Paramount.

"Paramount е най-вероятният купувач. За Netflix покупката би имала повече смисъл след планираното разделяне, тъй като студиото е изключително ценно за Netflix, докато телевизионните мрежи, не чак толкова," коментира старши анализаторът на eMarketer Рос Бенес.

Компанията вече е отхвърлила първоначалната оферта на Paramount, тъй като предложените около 20 долара на акция са били твърде ниски, казаха двама източници пред Ройтерс.

Анализаторът на Bank of America, Джесика Рийф Ерлих, оцени стойността на цялата компания на около 30 долара на акция, имайки предвид нейните активи, и отбеляза, че WBD не коментира постъпилите оферти.

"Предвид богатото портфолио от първокласна интелектуална собственост (Хари Потър, DC, Властелинът на пръстените, Игра на тронове и др.) и обширната библиотека, ние продължаваме да смятаме, че Warner Bros е изключително привлекателна цел за придобиване," написа тя в бележка до инвеститори.

Comcast е в процес на отделяне на своите кабелни канали NBCUniversal, включително USA Network и CNBC, в нова компания, наречена Versant, по-късно тази година.

"Потенциалните купувачи на WBD, включително Paramount, Comcast, Netflix, Amazon и Apple, може да видят полза в това да действат по-скоро по-рано, отколкото да чакат да купят само стрийминг и студийните активи," заяви Сет Шейфър, главен анализатор в S&P Global Market Intelligence Kagan.

Netflix не е отговорил на запитването на Ройтерс за коментар.

Действията на Skydance малко след придобиването на Paramount показват амбицията на семейство Елисън да доминира в световния медиен пейзаж на фона на благоприятна регулаторна среда в САЩ.

Анализаторите смятат, че Дейвид Елисън разполага с достатъчно финансови ресурси – благодарение на баща си, Лари Елисън, съосновател на Oracle и вторият най-богат човек в света – за да поеме подобен риск.

Според експерти тесните връзки на Лари Елисън с президента на САЩ Доналд Тръмп могат да улеснят регулаторните процедури и да избегнат засилен контрол, който обикновено съпровожда подобни сливания.