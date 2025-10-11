Соченият за таен свидетел срещу Коцев отрича да е давал показания

Соченият за таен свидетел на прокуратурата срещу кмета на Варна украински гражданин Олег Невзоров отрича да е давал показания пред прокуратурата срещу Благомир Коцев.

"През последния месец ние отчитаме системни опити за дискредитация на корпорация КУБ в България. Досега възприемахме това като поредната вълна от популистки манипулации - неприятни, но безвредни, както всяка поръчкова "мръсотия". Но току-що беше поставен нов рекорд по цинизъм. Днес журналистката Соня Колтуклиева публично уличи лично мен, Олег Невзоров, че уж съм давал показания срещу кмета на Варна.

Редица български медии с готовност подеха тази версия, за да може безсрамно да ме дискредитират. Умишлената дезинформация се превърна от репутационна заплаха за корпорация КУБ в пряка заплаха за живота и сигурността на мен и моето семейство, предвид че една такава, макар и неправдивата информация, несъмнено би събудила у много хора ярост, помисли на ненавист и личностна омраза", написа Олег Невзоров на страницата си във "Фейсбук".

Днес първо изданието ПИК, което се смята, че е близко до прокуратурата, а след това и разследващия сайт Bird съобщиха, че Олег Невзоров е защитеният свидетел на прокуратурата срещу Благомир Коцев. Според Bird украинският гражданин има "много сериозен мотив да сътрудничи" на обвинението, защото е зависим за получаването на статут на бежанец от българските власти.

Mediapool се свърза по телефона с лице, което потвърди, че се казва Олег Невзоров. Той отрече да е давал показания срещу кмета на Варна. Олег Невзоров се закани да съди медиите, които публикуват невярна информация за него.

Показанията на новия защитен свидетел на прокуратурата бяха ключови съдът да остави отново в ареста кмета на Варна. То беше разгледано след като ден по-рано съдът пусна двамата общински съветници по същото дело - Йордан Кателиев и Николай Стефанов, под домашен арест. Това стана около 12 часа в четвъртък, 9 октомври.

В петък вечер, както стана традиция, съдът гледа делото за мярката за неотколонение на Благомир Коцев. В съдебна зала прокуратурата представи разпитите на трима нови свидетели. Двама бизнесмени Николай Иванов и Ивелин Иванов и на чужд гражданин - инвеститор, с тайна самоличност. Той е бил разпитан в четвъртък, след мярката за неотклонение на общинските съветници, каза защитата на Коцев.

Показанията на тайния свидетел

Версиите на обвинението и на защитата относно показанията на тайния свидетел пред прокуратурата за Благомир Коцев се разминаваха.

"Този свидетел, явно по спешност вчера (четвъртък – бел.ред.) в 14:50 часа е привикан в Комисията за противодействие на корупцията в град София. Това е след определението на Апелативен съд София. Така че по спешност са впрегнати всякакви приоми и способи и това лице е доведено в София от Варна. Единственото, което знаем е, че е рускоговорящ. Това лице не твърди, че е давало подкуп. Това беше невярно. Той казва, че му е искан, но той не е дал такъв подкуп", каза Николай Владимиров, адвокат на Благомир Коцев, след определението на съда по мярката за неотклонение.

Прокурорът обаче представи друга версия на показанията на "защитения" свидетел.

"Човекът сочи точно какви суми е дал, кога ги е дал, колко пъти са му ги искали и къде ги е дал. Свидетелят е разпитан на вчерашна дата (9.10.2025 г. - бел.ред.). На вчерашна дата е взета защита по отношение на молба от него, саморъчна, в която е изложил притесненията си, страха за живота на себе си и близките си, изложил е и конкретика, така също и на неговите бизнес инициативи в страната. Множество свидетели дават подробни и хронологични показания за системни корупционни практики, извършвани с конкретен Modus operandi, като се сочи, че един от извършителите на тази процесна престъпна дейност е обвиняемият Коцев, който е невинен до доказване на противното", коментира Ангел Кънев, заместник-градски прокурор на София.

През последните години Ангел Кънев е прокурор по редица знакови дела, сред които тези срещу хазартния бос Васил Божков, срещу бившия лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков за ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, за водната криза в Перник срещу бившия екоминистър Нено Димов и други.

Накратко от думите на защитата и обвинението стана ясно, че новият таен свидетел е чужд гражданин с "инвестиционни намерения" във Варна. Той е дал е показанията си с помощта на преводач от руски език. Казал е, че в продължение на 11 месеца са били бавени 3 негови искания за придвижване на подробен устройствен план (ПУП) - документ, който е необходим, за да се започне строителство и да се реализират намеренията на инвеститорите.

На конкретни дати през есента на 2024 г. е имал срещи с хора „от семейния кръг“ на кмета Благомир Коцев, но не и със самия кмет. На тези срещи са му поискали подкупи, свързани с ПУП от по 20 000 лева, по думите на прокурора. Той уточни, че след като защитеният свидетел е платил сумите, "немедлено" са били приключени нужните административни процедури. Според адвокат Владимиров тайният свидетел не е споменавал кмета Коцев като човек, който го е изнудвал, а по-скоро е имал предвид общинския съветник Николай Стефанов.

Тайният свидетел става явен

Няколко часа след мярката за неотклонение на Благомир Коцев журналистката Соня Котуклиева в изданието ПИК посочи Олег Невзоров, собственик на корпорация "КУБ" за "тайния" свидетел на прокуратерата.

Няколко часа след това сайтът за разследваща журналистика BIRD написа, че "новият таен свидетел на прокуратурата срещу кмета на Варна Благомир Коцев беше оповестен от близкия до прокуратурата кафяв сайт ПИК - Олег Невзоров".

Проучване на изданието показва, че той има много сериозен мотив да сътрудничи.

През юли 2025 г. грузинецът Джони Читадзе и украинецът Олег Невзоров са санкционирани от ДАНС с 10 годишна забрана за влизане в страната, твърди BIRD. Двамата са съдружници във регистрираното през март дружество "Фират" ООД във Варна със 100 лв. капитал, показва проверка в Търговския регистър.

Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е разработвала двамата чужденци отдавна за пране на пари - милиони в кеш, инвестирани в недвижими имоти във Варна. Има и данни за връзки с руските служби, пише BIRD.

Изданието твърди, че заповедите за принудителната административна мярка на двамата чужденци – Олег Невзоров и Джони Читадзе, са подписани от и.ф. Деньо Денев на 3 юли 2025 г. Две седмици по-късно – на 17 юли 2025 г., отново със заповед на и.ф. Деньо Денев мярката на Олег Невзоров е отменена.

Проверка на Mediapool в публичните регистри показва, че десетина дни по-късно Олег Невзоров е бил поканен от Държавната агенция за бежанците да се яви на интервю на 12 август 2025 г. Поводът е отнемането на предоставената му временна закрила на бежанец.

Олег Невзоров е на 40 години и подлежи на мобилизация в Украйна, но вместо да е на фронта, днес той е голям строителен инвеститор в България и таен свидетел на прокуратурата по ключово дело, отбелзва BIRD.

Изданието припомня, че този нов свидетел се присъединява към другите лица със сериозни зависимости, установени по делото срещу Благомир Коцев, определяно като "политическо" от "Продължаваме промяната – Демократична България".

Основната свидетелка по делото Пламенка Димитрова, години наред е печелила обществени поръчки за изхранване от общината по времето на ГЕРБ. При Благомир Коцев не печели и въпреки че Агенцията за обществените поръчки и съда потвърждават, че е отстранена основателно от търга прокуратурата кредитира нейните показания.

Друга свидетелка по делото е Биляна Якова, изгонена от общината заради провал с проекта за интегриран градски транспорт, който се разследвана от прокуратурата.

Един от прокурорите по делото Велислава Патаринска е командирована от районна прокуратура Плевен в Софийска градска прокуратура по делото на Коцев. Съпругът ѝ е фермер и е санкциониран за злоупотреби.

"Прокурорските преписки на тези дами са прекратени, но са на трупчета. Утре може да бъдат възобновени. Заповедта за екстрадиране на Невзоров е отменена, но утре може пак да бъде издадена. Нещо неясно?", пише BIRD.

Кой е Олег Невзоров?

Името на украинския гражданин Олег Невзоров фигурира като съдружник или управител в около двайсетина фирми, регистрирани в България след вероломното руско нападение срещу Украйна, показва проверка на Mediapool в Търговския регистър. Всички те са регистрирани във Варна, като някои са подразделение на международната корпорация "КУБ".

На една от тези фирми е даден мобилен телефон за контакт, по който Mediapool се свърза с лице, което потвърди, че се казва Олег Невзоров. Той въобще не знаеше за публикациите в българската преса. Заяви, че не е давал никакви показания срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Беше силно изненадан, че неговото име се споменава. Уточни, че се познава с грузинския гражданин Джони Читадзе.

В интервю публикувано в изданието "24 часа" в началото на октомври Невзоров е представен като основен ръководител на международната корпорация "КУБ". В него той казва, че освен в Украйна и България имат проекти още в румънската столица Букурещ, както и в Черна гора, а от 2026 г. предстои да стартират проекти в гръцката столица Атина и на острол Бали.

BIRD информира, че проучва случая с Невзоров от няколко месеца съвместно с украински колеги и вече са установили сделки с недвижими имоти на високопоставени украински чиновници. Обемът на информацията е огромен - компаниите на Невзоров са десетки със стотици клиенти, посочва изданието.