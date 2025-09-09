София има двама нови зам.-кметове - Георги Клисурски и Стефан Дъров

От 10 септември Столичната община ще има двама нови заместник-кметове - Георги Клисурски с ресор "Финанси и здравеопазване" и Стефан Дъров по направление "Правен и административен контрол". Това съобщиха от Столичната община.
Новият зам.-кмет по финансите Георги Клисурски бе сред първите, които напуснаха "Продължаваме Промяната" след скандала със зам.-кмета Никола Барбутов и изтеклия покрай него запис, в който се обяснява как точно работи схема за манипулиране на обществени поръчки. Клисурски участваше активно в разработването на визията за Витоша, представена през април от кмета на столицата.
Той е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси. Клисурски беше зам.-министър на финансите в кабинета "Денков" и съветник на вицепремиера по европейските фондове и министър на финансите Асен Василев по време на кабинета "Петков". От август 2022 г. до март 2023 г. бе председател на Съвета на директорите на "България Хели Мед Сървиз" ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Бил е член и на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
Преди работата в публичния сектор, Клисурски натрупва професионален опит в международни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.
Сред основните му приоритети в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти.
Стефан Дъров, който ще бъде назначен за заместник-кмет по правните въпроси, има близо 20 години стаж като адвокат в Софийска адвокатска колегия. През 2006 г. се дипломира в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", със специализация "Правораздаване".
Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека.
Негов фокус в работата му в Столична община ще бъдат интегрирането на ясни, достъпни и безкомпромисни антикорупционни мерки в дейността на Общината, премахване на нелоялните практики при възлагането на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при възлагане на дейности по процесуално представителство и принудителни събирания на вземания.
Дъров ще поеме поста от Никола Лютов, който досега ръководеше ресора. До момента Лютов съчетаваше ръководството на два ресора - "Правен и административен контрол" и "Обществено строителство". От 10 той ще отговаря само за инфраструктурното развитие на столицата.
