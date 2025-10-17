София инвестира 224 млн. лева във ВиК в квартали без канализация

Столичната община планира да инвестира над 224 млн. лева в изграждането на канализация, подмяна на стари водопроводи, асфалтиране и тротоари в квартали на София, в които все още няма канализация. Средствата ще бъдат насочени към населени места в 8 района с общо население около 31 000 души. Сред тях са "Симеоново", Герман, Нови Искър, Иваняне, "Модерно предградие" и др.

До 100 млн. лева от сумата би трябвало да бъде осигурена от европрограма "Околна среда". Средствата ще се използват за изграждане на канализация в съответните квартали и населени места. Столичната община ще осигури 36 млн. Лева към безвъзмездната помощ за ВиК инфраструктурата. Отделно ще бъдат инвестирани и 89 млн. Лева от местния бюджет за обновяване на градската среда - асфалтиране на улиците, които предстои да бъдат разкопани, ремонт или изграждане на тротоари.

"Столичната община ще финансира допълнителни дейности по инфраструктурата, за да се възстанови всичко от тротоарите до пътните настилки на цялата улица", каза зам.-кметът по строителството Никола Лютов, цитиран от пресцентъра на местната власт.

Това е най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура в София през 21 век, коментираха от общината.

Инвестициите ще обхванат квартали и населени места в осем района на столицата

"Панчарево" – с. Герман;

"Искър" – кв. „Димитър Миленков" и кв. „Абдовица";

"Надежда" – кв. „Илиянци" и кв. „Орландовци";

"Връбница" – кв. „Модерно предградие";

"Витоша" – кв. „Симеоново";

"Овча купел";

гр. Нови Искър;

Банкя – с. Иваняне.

Срокът на изпълнение на работата по проекта по Програма "Околна среда" (2021 – 2027 г.) е до 31 май 2029 г.

За "Симеоново" вече има строител

Предстои за всички обекти, с изключение на доизграждането на канализационната мрежа на кв."Симеоново", където има сключен договор, да бъдат обявени процедури за избор на изпълнители.

Договорът за канализацията на "Симеоново" е още от май 2023 г., когато кмет на София беше Йорданка Фандъкова от ГЕРБ. Той е за над 14 млн. Лева и е с консорциум, в който влизат фиримите "Климатроник", "Маридел 2012" и "Еко Традекс груп". Последното дружество е свързано със семейството на депутата от ГЕРБ Делян Добрев. То е собственст на компания, в която собственост има Даниел Гаргов - съпруг на братовчедката на Добрев Росица Гаргова. Даниел Гаргов и в момента е общински съметник от ГЕРБ в Хасково.

Това лято общината успя да завърши след много мъки изграждането на канализация в кв. "Драгалевци". Проектът, който също се финансира с европари, беше съпътстван от много проблеми. Налагаше се едно и също място да се разкопава по няколко пъти, сроковете бяха тотално просрочени, а освен това се оказа, че жителите на "Драгалевци" масово не желаят да се присъединят към новата канализация и водата продължава да се излива в дерета и направо на улицата.

Да не може да се строи без канализация

В същото време в петък главният архитект Богдана Панайотова коментира, е именно кварталите в подножието на Витоша са най-застрашени от евентуални наводнения при проливни дъждове. Причината е именно липсата на канализация и по-специално на дъждовна такава. Затова тя обяви, че ще спре издаването на разрешения за строеж на места без дъждовна канализация.

Пред бТВ Панайотова уточни, че става въпрос основно за ниско строителство, което се разрешава от архитектите на отделните райони в София. Ако обаче те продължавали да издават документи за строежи без дъждовна канализация, тя щяла да ревизира това им право и главният архитект да одобрява и по-малките строежи.

Според Панайотова именно започването на нови строежи, без да е направена нужната инфраструктура, е основното проявление на презастрояването на София. Всъщност инвестициите в публична инфраструктура като канализация, улици, тротоари и т.н. са задължение на общината.

Местната власт обаче няма достатъчно средства, за да извършва мащабно публично строителство и да отговори на търсенето на инвеститорите. Затова и кметът Васил Терзиев не веднъж обяви, че са нужни законови промени, с които в таксата, която се плаща за строителни разрешителни, се включи и цената на инфраструктурата за реализирането на дадена инвестиция. Панайотова припомни, че работна група към общината от месеци разработва конкретни законови промени, които да спрат презастрояването на София. Те обаче все още не са представени публично, а и не е ясно дали ще минат през парламента, за да видят бял свят.