София иска да купи частен терен за детска градина за 1.56 млн. евро

Столичната община иска да купи частен терен в "Манастирски ливади - изток", за да направи на него детска градина. Предложението за придобиването на имота е на кмета Васил Терзиев, районният кмет на "Триадица" Димитър Божилов и общинският съветник Бонка Василева. Те предлагат общината да плати за имота 1.56 млн. евро, колкото е пазарната му оценка.
Според доклада, който в четвъртък би трябвало да се гласува от Столичния общински съвет, е записано, че предложението за сделката идва от частния собственик на терена фирмата "Премиер Фор".
Според общината на мястото може да се направи детска градина с минимум 8 групи – 2 яслени и 6 градински, за общо 206 деца.
"В "Манастирски ливади - изток" живеят все повече семейства и нуждата от места за децата расте заедно с квартала. Имаме конкретна възможност да осигурим терен за нова детска градина с 206 места. Затова правим необходимото този терен да остане за обществена инфраструктура и да може да бъде реализиран като място за децата на квартала ", заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.
Предвиденото за детска градина място е с площ 4443 кв. м и е заложено за изграждане на общинска образователна инфраструктура.
Според справка в търговския регистър дружеството "Премиер Фор" е чуждестранна собственост - на дружество, регистрирано в Лондон и на благотворителен тръст също с регистрация в британската столица. Според имотния регистър дружеството е придобило имота през 2007 г. за 2.55 млн. евро. След това на няколко пъти имотът е бил под възбрана. Последната е била по искане на частен съдебен изпълнител и е вдигната на 2 юни 2025 г.
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3 коментара
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Възможно е, 2007 се бяха превъзбудили и парцелите станаха безумно скъпи. И щом е "заложено за изграждане на общинска образователна инфраструктура" то едва ли им опашка от желаещи да го купят, и с тия възбрани не се знае още какво ще излезе и може да има претенции от трети лица и да се влачат дълги съдебни спорове. Преди време общината разпродаде много парцели за без пари, и ги заменяше за гарсониери в панелни блокове, сега ще си купува по пазарни цени.
Ако парцелът е купен за 2.55млн евро през 2007г., как така оценката му днес е 1.56млн евро? За 4.5 декара!
Ако е на сметка е добре.............