София избира временната си банка между четирите най-големи

Столичната община е изпратила покани до четирите най-големи банки в страната според БНБ да участват в поръчката за временна обслужваща финансова институция на общината. Става въпрос за "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България". Това става ясно от обявената в сряда поръчка за избор на нова финансова институция, която да обслужва местната власт.

"Първа инвестиционна банка" (ПИБ), която беше включена в списъка с потенциални нови банки на общината от екипа на кмета Васил Терзиев, е отпаднала от обявената в сряда процедура, въпреки че е в т. нар. Първа група според БНБ. Сега списъкът с банки, от които се искат оферти, както и критериите за подбор са изработени от комисия, в която участваха и общински съветници.

Съкратени срокове

Процедурата е със съкратени срокове - оферти се приемат само 10 дни. Освен това в нея могат да участват само поканени от общината банки.

Причината за скоростната поръчка е, че в края на юли дългогодишната банка на общината - Общинска банка, поиска да прекрати едностранно договорите си местната власт. Това ще стане след изтичането на предизвестията по контрактите - първите изтичат в края на август.

Затова от общината обявиха, че ще направят спешна поръчка с пряко договаряне, за да се избере бързо нова банка. Според документите по поръчката договорът с временната банка ще е до приключването на следваща процедура за дългогодишен договор с нова финансова институция или до изчерпване на финансовия ресурс по поръчката от 2.5 млн. лева. Уточнено е, че което и от дете условия да настъпи първо, то срокът на договора не може да е повече от 5 години.

"Процесът е открит – работната група с участието на общински съветници и представители на администрацията изготви критерии и методика за оценка, одобрени от всички членове, и списък с банки, които ще бъдат поканени да подадат оферти", коментира с публикация във Фейсбук зам.-кметът по финансите в оставка Иван Василев.

Той допълва, че критериите за подбор включват:

валиден лиценз за банкова дейност;

кредитен рейтинг не по-нисък от BBB- по Fitch/S&P/BCRA или Baa3 по Moody’s);

липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните 3 години;

поне 3 години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през СЕБРА;

значими, стабилни активи – да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление "Банков надзор" на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка (ПИБ не е под прекия надзор на ЕЦБ - б.а.);

спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

Оценка

Според документите по поръчката при оценката на офертите най-много точки дава срокът за откриване на сметка, както и срокът за настройване на системите и за инсталиране на виртуални и физически пос терминали - максимум по 20 точки. 15 точки се дават за таксата за транзакции през пос.

Ще се оценява още клоновата мрежа, бързината на обслужване, и други такси.

Как се стигна до тук

Близо 30 години парите на Столична община минаваха през някога общинската Общинска банка. През юли кметът Васил Терзиев направи опит да получи съгласие от Столичния общински съвет за смяната ѝ с нова.

Беше предложено да се искат оферти от петте най-големи банки - четирите, до които сега са изпратени покани, плюс "Първа инвестиционна банка". Предложението завихри политически скандал, след като дори не стигна до обсъждане по същество по предложение на съветничката от "Продължаваме промяната” (ПП) Благовеста Кенарова. То беше подкрепено от ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от "Възраждане” и Карлос Контрера от ВМРО.

Това доведе до задочна размяна на реплики между кмета и екипа му и ръководството на ПП в лицето на лидера на партията Асен Василев.

В последствие Общинска банка сама се отказа да обслужва общината заради замесването на името ѝ в политически дискусии. Това наложи спешно да се търси нова банка на общината. Междувременно се оказа, че разрешение от СОС за смяната на финансовата институция на местната власт въобще не е нужно. А зам.-кметът по финансите Иван Василев изненадващо подаде оставка, за която и той, и кметът Васил Терзиев казват, че няма общо със скандалите около Общинска банка.