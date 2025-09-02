София може да има нова обслужваща банка до седмица

Тази седмица или най-късно до средата на следващата седмица може да завърши цялата процедура по избора на нова обслужваща банка на Столичната община, обяви зам.-кметът по финанси Иван Василев в последния си ден на поста с публикация във Facebook.

По думите му са отворени ценовите оферти и са проведени преговори с четирите банки, подали оферти за обслужване на Столичната община, като е поискана и писмена обосновка за всяка една от офертите.

Спешната процедура за избор на нова обслужваща банка беше обявена, след като Общинска банка, която работи с местната власт близо 30 години, поиска едностранно прекратяване на отношенията си с общината заради замесването ѝ в политически спорове около предложението на кмета на София Васил Терзиев за смяна на финансовата институция, която се грижи за парите на София.

Беше формирана специална комисия с участието на общински съветници, която одобри критерии за участие в новата обществена поръчка и покани за участие "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България".

Василев пояснява, че след като комисията се запознае с обосновките на банките, трябва на база ясни критерии и методика да класира офертите и да предостави на кмета резултатите и да препоръча банка, с която да се сключи договор.

Критериите по подбор включват: валиден лиценз за банкова дейност

висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s);

липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните 3 години

поне 3 години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през СЕБРА;

значими, стабилни активи – да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка;

спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

Преди седмица Васил Терзиев получи правомощия от СОС да смени обслужващата банка на София, но само ден след това Агенцията за обществени поръчки оспори процедурата. Въпреки отрицателното становище на агенцията от местната власт обявиха, че процедурата по избор на нова обслужваща банка ще продължи.



По думите на Иван Василев, ако кметът утвърди решението на комисията, може да пристъпи към сключване на договор и цялата процедура може да завърши до средата на следващата седмица.

"Най-важното – ще бъде избрана нова обслужваща банка на Столична община и общината ще получава много по-добри условия за това. Всеки може да се запознае с ценовите оферти на банките в поръчката в системата за обществени поръчки (ЦАИС)“, посочва зам.-кметът в оставка.

Той допълва, че към 2 септември в сметките на общината има налични 471 421 880 лв. и се очакват още приходи по различните пера в бюджета.

Как се стигна дотук?

Кметът Васил Терзиев се опита в края на юли да получи подкрепата на СОС за смяната на обслужващата общината банка, след като около 30 години тези функции изпълнява Общинска банка.

Имаше предложение да се поискат оферти от петте най-големи банки – четирите поканени банки и "Първа инвестиционна банка", която отпадна от първоначалния списък. Идеята на кмета обаче прерасна в политически скандал и изобщо не се стигна до обсъждането и в СОС, защото общинската съветничка от "Продължаваме промяната" (ПП) Благовеста Кенарова предложи отлагане на идеята в ресорната общинска комисия. То беше подкрепено от ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от "Възраждане" и Карлос Контрера от ВМРО.

Това доведе до напрежение между коалиционните партньори в ПП-ДБ и размяна на реплики между кмета и екипа му и ръководството на ПП в лицето на председателя ѝ Асен Василев, който защити предложението на Кенарова за отлагане на точката.

Общинската банка обаче сама се отказа да обслужва местната власт заради замесването ѝ в политическите драми и така се наложи спешното търсене на нова общинска банка.

Междувременно се оказа, че разрешение от СОС за смяната на финансовата институция на местната власт въобще не е нужно. Въпреки това СОС единодушно даде "зелена светлина" на Терзиев за избора на нова банка. Последва обаче отрицателно становище на Агенцията за обществени поръчки, но от местната власт решиха да продължат процедурата.

По време на скандала зам.-кметът по финансите Иван Василев изненадващо подаде оставка, но и той, и Васил Терзиев отричат да има общо с казуса с общинската банка, въпреки че критиките на ГЕРБ са именно към Василев.