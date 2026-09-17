София отбелязва своя празник с фестивала LUNAR, концерти и спектакли

На 17 септември София отбелязва своя празник. Тази година събитията около празника на града ще продължат цели 4 дни с музика, изкуство, история и светлина. Столицата ще предложи на жители и гости богата програма от концерти, театрални спектакли, изложби, градски разходки, образователни игри и занимания за деца.
Денят на София се отбелязва съгласно решение на Столичния общински съвет от 25 март 1992 г. Датата съвпада с църковния празник на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София.
Денят започва с празнична сесия на Столичния общински съвет (СОС) от 10:00 часа. Приветствия ще отправят кметът на София Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров. Ще бъдат връчени отличията "Почетен гражданин на София" и "Почетен знак на Столична община".
От 11:30 ч. пред храма "Света София" ще се състои тържествената церемония по издигане на знамето на София и водосвет, отслужен от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Държавният глава Илияна Йотова ще участва в отбелязването на празника на площад "Свети Александър Невски", където ще приеме почетния караул. Кметът Терзиев пък ще произнесе слово към столичани.
Събитията
Сред основните акценти е международният фестивал за имерсивен видеомапинг LUNAR. От 17 до 20 септември Ларгото и фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието и науката ще се превърнат в голяма сцена за визуално изкуство.
Под мотото "Градски пулс" артисти от цял свят ще представят специално създадени за София светлинни произведения.
На 17 септември от Visit Sofia и партньори са организирали поредица от безплатни градски разходки.
- От 10:00 ч. ще започне пешеходна обиколка "Опознай София", предназначена за 80 деца от ЧДГ "Светлина", както и разходка с Виктор Топалов от "Бохемска София".
- Отново от 10:00 ч., а после и от 13:00 ч. Sofia Platform – Софийска платформа ще проведе ученически тур, който започва от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и завършва в Държавна агенция "Архиви".
- От 11:00 ч. ще започнат пешеходна обиколка със Здравко Петров от "Исторически маршрути: София", както и обиколката "Сердика е моят РИМ".
- В 17:00 ч. Виктор Топалов от "Бохемска София" ще поведе още една разходка из града.
За любителите на историята празничният ден ще предложи и възможност за пътуване с ретро трамвай. Разходките ще се проведат в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 ч. по маршрута от надлез "Надежда" до площад "Журналист".
В Галерията на открито в парка пред НДК ще бъде представена изложбата "Архикултурни фоторазкази: Старите софиянци", която показва архивни фотографии от първата половина на XX век.
Столичната библиотека ще представи фотодокументалната изложба "Наградата на София за литература 1942-2025". На 17 септември отдел "Краезнание и книжовно наследство" ще отвори врати за посетители, които ще могат да се запознаят с неговите фондове и историята на града.
Софийската градска художествена галерия и Регионалният исторически музей - София ще работят с вход свободен в Деня на София.
Промени в организацията на движението
Въвежда се организация на движението за Деня на София – 17 септември, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).
От 09:00 ч. до 13:30 ч. на 17 септември се забранява престоят и паркирането на Паркинг-площад "Николай Гяуров".
По същото време ( между 09:30 ч. и 13:00 ч.) се забранява и движението с по ул. ,"11 август", както и в участъка между ул. "Московска" и ул. "Дунав".
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1 коментар
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Сатанинска погребална статуя на Вавилонската богиня Лилит. Наместена на мястото на Ленин. Впила поглед точно в кабинета на министър председателя. Затова резИлтатите са такива. Символиката е много важна! Тайни общества и открити сатанисти ръководят държавата и подреждат символиката по свое усмотрение. Медиите нагло ЛЪЖАТ! Зависимите поУитици- оглушително мълчат!