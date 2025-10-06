София пуска нова поръчка за "Люлин" и "Красно село", търси се още техника за кризисното чистене

Столична община готви нова поръчка за събирането на сметта в "Люлин" и "Красно село", а докато бъде намерена компания ще разчита и на доброволци. "Новият търг би се провел в съкратени срокове заради извънредните обстоятелства", каза зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева.

От общината от миналата седмица обясняват, че вероятно ще се стигне до този вариант.

"Предстоят разговори с потенциални изпълнители, които да поемат тази поръчка. Поставили сме си амбициозен срок, който мисля, че може да спазим. Потенциални изпълнители са тези, които са участвали в поръчката, плюс всички, които имат лиценз за такава дейност в България. Ще стартираме кризисна обществена поръчка, а сроковете за такава са съкратени", коментира Бобчева пред бТВ.

До тази ситуация се стигна, след като на обявения конкурс остана само един кандидат, който предложи тройна цена. От общината обявиха, че няма да подпишат договор с обединението около фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки, на високите цени. Междувременно договорът с досегашния чистач - "Зауба" с краен собственик Румен Гайтански-Вълка, приключи.

Общината имаше намерение да възложи дейността на собственото си дружество "Софекострой", но то отказа заради липса на капацитет. Така от неделя е въведена кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село", а дейността се върши основно с техника и служители на Столичното предприятие за третиране на отпадъците. Основната му дейност е да оперира завода за боклука на София.

Кризисният план, задействан в неделя за срок от две седмици, включва разполагането на големи контейнери в двата района - 8 в "Люлин" и 3 в "Красно село". Целта е 10-те малки камиона, с които се събират познатите сиви кофи, да карат отпадъците до големите контейнери. Сметта се изсипва на улицата до тях, където друга машина ги събира и изсипва в големия контейнер. След като той се напълни, би трябвало да бъде закаран до завода за боклука от голям камион.



Сн. БГНЕС

Въпреки че от общината още в събота разпространиха местата, на които трябва да са големите контейнери, в неделя на повечето от тях нямаше специални съдове. В понеделник сутринта от общината заявиха, че всички контейнери вече са доставени.

Въпреки организацията в понеделник сутрин кофите и в двата района преливаха. Кметът на "Красно село" Цвета Николаева обяви, че в неделя са почистени едва 15% от съдовете. Освен това се вдигали само отпадъците вътре в кофите, а тези отвън, оставали на улицата. Кметът на "Люлин" Георги Тодоров обясни, че положението в района е аналогично.

Според Николаева сериозен проблем има около болница "Пирогов", където имало 42 съда, разположени по тесни улици. Заради това, че кофите не са събрани, боклуците вече били по пътното платно и това създавало хаос.

"Тръгнахме на война без достатъчно войници, муниции и оръжия", коменира Цвета Николаева, имайки предвид решенията на Столичната община по отношение на чистенето.

"За момента всичко върви по план и сме мобилизирали цялата техника, с която разполагаме", каза зам.-кметът Надежда Бобчева. Тя добави, че вероятно ще се търсят камиони под наем, за да се подобри положението.



Сн. БГНЕС

"Апелирам гражданите да спазват правилата и да използват големите сиви контейнери", добави тя.

Зам.-кметът призова жителите да разделят и рециклират отпадъците като картон, стъкло и хартия, които трябва да попадат в цветните контейнери, тъй като тяхното сметосъбиране също не е нарушено. И тя, и районните кметове призоваха хората да не чистят мазетата и апартаментите си в следващите две седмици и да не изхвърлят стари мебели, матраци, уреди.



Сн. БГНЕС

Георги Тодоров препоръча хората добре да опаковат отпадъците си, за да не се разпиляват, когато ги оставят до кофите.

"Мобилизирахме допълнително нощни екипи, които да работят в двата засегнати района, за да наблюдаваме как да се обслужват контейнерите на цялата територия", каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

"Възложил съм на инспекторите от Столичния инспекторат при установяване на такива нарушения да глобяват нарушителите и търговските обекти", добави Неделков.

Той заяви още, че има "опити да бъдат извършвани саботажи срещу работата ни, като непрекъснато се изхвърлят рециклируеми отпадъци в контейнерите за битов отпадък вместо да се предават чрез системата за разделно събиране".

От днес и доброволци, и общински съветници обикалят двата района, за да разасняват на гражданите как могат да помогнат в създалата се ситуация.