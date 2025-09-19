София ще ползва AI за проверка на обществените поръчки в София

Обществените поръчки в София може да се проверяват от изкуствен интелект, преди да бъдат обявени. AI асистент ще помага "процесът по проверка на обществени поръчки в София да бъде максимално прозрачен и безпристрастен".

Местната власт вече тества експериментален AI асистент, подпомагащ проверките на обществените поръчки, съобщиха от местната власт. Според кмета Васил Терзиев с технологията хората, които подготвят техническите специфики на търговете, ще могат предварително да проверяват "текстовете си за ограничаващи условия или неконкурентни изисквания".

По думите му това намалява риска от връщане на документи за поправка на по-късен етап и така намалява времето за възлагане на поръчката. Също така инструментът автоматично открива проблемни текстове, изрази или параметри и насочва служителите към точните места за корекция.

От общината поясняват, че в експерименталната версия са заложени приложимите закони и нормативи, свързани с обществените поръчки. Засега тестовете показват отлични резултати, а след допълнително усъвършенстване AI асистентът ще бъде внедрен в работните процеси на общината.

"Разполагайки с такъв инструмент, ние не само улесняваме работата на екипите, но и даваме гаранция за по-качествени и конкурентни поръчки. Това ще доведе и до увеличаване на броя на нововъзложените проекти в полза на гражданите на София", каза столичният кмет.

Само преди дни подобен ход приеха и в Албания. Премиерът на страната Еди Рама обяви, че е назначил първия в света министър, създаден с изкуствен интелект. AI асистентът Diella, което на албански означава „Слънце“, ще отговаря именно за обществените поръчки и ще се бори с корупцията.

"На Diella ще бъдат поверени всички решения относно публичните търгове, което ще ги направи 100% свободни от корупция, а всеки публичен фонд, подаден за участие в търга, ще бъде напълно прозрачен", каза Рама, цитиран от световните агенции.

В редица държави изкуственият интелект спомага за улесняване на различни административни услуги, но той все още не взима решения без човешки надзор.