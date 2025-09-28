София ще посрещне световните вицешампиони по волейбол на пл. "Св. Александър Невски"

София ще посрещне световните вицешампиони по волейбол със специално събитие на пл. "Александър Невски".
"След феноменалния успех на българските момчета, Българската федерация по волейбол Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете на волейбола и всички българи, които се гордеем с този успех. За първи път от 55 години националният ни отбор е световен вицешампион – постижение, което вдъхновява цяла България", посочват от столичната община.
Посрещането на българският отбор, който спечели сребърни медали на световното първенство по волейбол за мъже, ще е на 30 септември от 17:30 часа.
Членовете на отбора ще получат специални награди. Водещи на събитието ще бъдат спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов. За всички, които се съберат на площада, е подготвена програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.
Организаторите на събитието призовават решилите да идат на площада да не носят със себе си алкохол, оръжия и пиротехника.
На място ще има строги мерки за сигурност.
За да се избегнат задръствания и инциденти, гражданите се насърчават да използват метрото и буферните паркинги.
По-рано днес на пл. "Св. Александър Невски" стотици се събраха, за да гледат заедно на голям екран финала на световното, на което България завоюва златния медал, а първи стана отборът на Италия.
Ама че тъжно, улавям се как като видя много български знамена почвам да ги оглеждам едно по едно дали случайно няма на някое да има синя ивица вместо зелена. Благодаря ви, копейкаджии прости.
За екскурзията до Северна Корев - последно "Гумения Гошо" ще мога ли да го взема ? И колко батерии ще мога да изнеса? Защото той милия работи само с ААА , а там май нямат такива ?