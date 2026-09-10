София тегли рекордните 367 млн. евро заем, половината - от търговска банка

Столичната община получи разрешение от общинския съвет да изтегли рекорден заем до 367 млн. евро. Парите ще се използват за 300 нови превозни средства за градския транспорт и за финансиране на забавени от години проекти за ремонт на улици и булеварди, както и за ремонт на тротоари.

Парите - от ЕИБ и търговска банка

Половината от сумата ще бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка, обясни зам.-кметът по финансите Георги Клисурски. Останалата част - около 183 млн. евро ще бъде изтеглена "вероятно от българска търговска банка", която ще бъде избрана след процедура по подбор.

По думите на Георги Клисурски предварително пазарно проучване показало, че може да бъдат договорени много изгодни условия - по-добри от тези, при които държавата тегли заеми.

В този мандат Столичната община направи една процедура за банкови услуги. Тя беше за обслужваща банка. Поканени бяха общо четири финансови институции, а изборът се спря на Пощенска банка. За момента не е ясно точно каква ще е процедурата за избор на банка, която да отпусне кредит на общината.

Цялата сума от заема да 367 млн. евро ще да се усвоява в следващите "3+ години", по думите на кмета Васил Терзиев. Заемът ще се връща в рамките на 10 години.

190 млн. евро от новия дълг ще отидат за транспортна инфраструктура, а останалите 177 млн. евро - за градския транспорт.

Спорове

Основният дебат преди гласуването на точката в общинския съвет беше около предложението на "Спаси София" в проектите по заема да се включат средства за ремонт на рушащото се крило на Централната минерална баня, както и за евентуални инвестиции в лифтове от София към Витоша. Според формацията с пари от заема не трябвало да се финансират проекти за преасфалтиране на улици и булеварди.

От групата на "Продължаваме промяната - Демократична България", както и от ГЕРБ отговориха, че параметрите на кредита, както и проектите, които ще се финансират с него, са обсъждани между съветниците от няколко месеца и подобни предложения не трябвало да се правят "на коляно" в зала. За централната минерална баня първо трябвало да се направи обследване и проект, въпреки че лидерът на "Спаси София" Борис Бонев припомни, че през 2020 г. Имаше конкурс за идеи какво да се прави с банята, имаше избрани концепции, а след тов аи разработен проект.

Според кмета Васил Терзиев предложенията на "Спаси София" за включване на нови проекти за сметка на текущи ремонти е популизъм.

В крайна сметка промени в списъка с проекти не бяха направени, а заемът мина с подкрепата на почти всички политически сили с изключение на "Възраждане" и "Синя София".

За какво ще се харчат парите

Предвижда се с парите да се плати за доставката на 20 нови трамвая за линиите 10 и 13. Те трябва да заменят движещите се по тях 36-годишни мотриси. Индикативният бюджет е 29 млн. евро.

С 39 млн. евро трябва да се купят нови тролеи. За електробуси са предвидени 19 млн. евро, а за нови автобуси - 89 млн. евро.

Сред най-големите инфраструктурни проекти, които ще се финансират с пари от заема, е изграждането на бул. "Копенхаген", който ще свързва кварталите "Дружба" и "Младост" и ще бъде алтернатива на натоварения бул. "Александър Малинов". Изграждането му започна преди няколко седмици.

С пари от заема трябва да се финансира още изместването на временните трамвайни релси по бул. "Скобелев", ремонт на бул. "Джеймс Баучер", на бул. "Св. Климент Охридски", на бул. "Рожен", на бул. "Христо Ботев", разширението на бул. "Ломско шосе".

Ще се поправя и злополучният ремонт на бул. "Патриарх Евтимий" в района на НДК.

За ремонт на тротоари са предвидени 40 млн. евро.

Пълният списък с инфраструктурни проекти: