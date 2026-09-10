София тегли рекордните 367 млн. евро заем, половината - от търговска банка

Столичната община получи разрешение от общинския съвет да изтегли рекорден заем до 367 млн. евро. Парите ще се използват за 300 нови превозни средства за градския транспорт и за финансиране на забавени от години проекти за ремонт на улици и булеварди, както и за ремонт на тротоари.
Парите - от ЕИБ и търговска банка
Половината от сумата ще бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка, обясни зам.-кметът по финансите Георги Клисурски. Останалата част - около 183 млн. евро ще бъде изтеглена "вероятно от българска търговска банка", която ще бъде избрана след процедура по подбор.
По думите на Георги Клисурски предварително пазарно проучване показало, че може да бъдат договорени много изгодни условия - по-добри от тези, при които държавата тегли заеми.
В този мандат Столичната община направи една процедура за банкови услуги. Тя беше за обслужваща банка. Поканени бяха общо четири финансови институции, а изборът се спря на Пощенска банка. За момента не е ясно точно каква ще е процедурата за избор на банка, която да отпусне кредит на общината.
Цялата сума от заема да 367 млн. евро ще да се усвоява в следващите "3+ години", по думите на кмета Васил Терзиев. Заемът ще се връща в рамките на 10 години.
190 млн. евро от новия дълг ще отидат за транспортна инфраструктура, а останалите 177 млн. евро - за градския транспорт.
Спорове
Основният дебат преди гласуването на точката в общинския съвет беше около предложението на "Спаси София" в проектите по заема да се включат средства за ремонт на рушащото се крило на Централната минерална баня, както и за евентуални инвестиции в лифтове от София към Витоша. Според формацията с пари от заема не трябвало да се финансират проекти за преасфалтиране на улици и булеварди.
От групата на "Продължаваме промяната - Демократична България", както и от ГЕРБ отговориха, че параметрите на кредита, както и проектите, които ще се финансират с него, са обсъждани между съветниците от няколко месеца и подобни предложения не трябвало да се правят "на коляно" в зала. За централната минерална баня първо трябвало да се направи обследване и проект, въпреки че лидерът на "Спаси София" Борис Бонев припомни, че през 2020 г. Имаше конкурс за идеи какво да се прави с банята, имаше избрани концепции, а след тов аи разработен проект.
Според кмета Васил Терзиев предложенията на "Спаси София" за включване на нови проекти за сметка на текущи ремонти е популизъм.
В крайна сметка промени в списъка с проекти не бяха направени, а заемът мина с подкрепата на почти всички политически сили с изключение на "Възраждане" и "Синя София".
За какво ще се харчат парите
Предвижда се с парите да се плати за доставката на 20 нови трамвая за линиите 10 и 13. Те трябва да заменят движещите се по тях 36-годишни мотриси. Индикативният бюджет е 29 млн. евро.
С 39 млн. евро трябва да се купят нови тролеи. За електробуси са предвидени 19 млн. евро, а за нови автобуси - 89 млн. евро.
Сред най-големите инфраструктурни проекти, които ще се финансират с пари от заема, е изграждането на бул. "Копенхаген", който ще свързва кварталите "Дружба" и "Младост" и ще бъде алтернатива на натоварения бул. "Александър Малинов". Изграждането му започна преди няколко седмици.
С пари от заема трябва да се финансира още изместването на временните трамвайни релси по бул. "Скобелев", ремонт на бул. "Джеймс Баучер", на бул. "Св. Климент Охридски", на бул. "Рожен", на бул. "Христо Ботев", разширението на бул. "Ломско шосе".
Ще се поправя и злополучният ремонт на бул. "Патриарх Евтимий" в района на НДК.
За ремонт на тротоари са предвидени 40 млн. евро.
Пълният списък с инфраструктурни проекти:
- Изграждане на бул. "Копенхаген" – 24 млн. евро
- Изграждане на бул. "Източна тангента" (от Северна скоростна тангента до бул. "Владимир Вазов") – 7 млн. евро
- Пробив на бул. "Илиянци" от улица "Биримирски извор" до Северна скоростна тангента – 10.2 млн. евро
- Ремонт на бул. "Рожен" – 17.1 млн. евро
- Ремонт на бул. "Пенчо Славейков" – 6.3 млн. евро
- Ремонт на бул. "Джеймс Баучер" – 12.8 млн. евро
- Ремонт на бул. "Св. Климент Охридски" – 7.7 млн. евро
- Преместване на трамвая по бул. "Скобелев" – 3.4 млн. евро
- Ремонт на бул. "Христо Ботев" – 25 млн. евро
- Разширение на бул. "Ломско шосе" – 15 млн. евро
- Ремонт на ул. "Челопешко шосе" – 3.7 млн. евро
- Реконструкция и разширение на ул. "Хенрик Ибсен" – 1.3 млн. евро
- Ремонт на ул. "104-та" в "Обеля" – 2.2 млн. евро
- Ремонт на ул. "Гео Милев" – 5.8 млн. евро
- Подмяна на настилката на ул. "Фритьоф Нансен" – 2 млн. евро
- Подмяна на настилката и ремонт на велоалеята по бул. "Патриарх Евтимий" – 2.6 млн. евро
- Кръстовище между булевардите "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Черни връх" – 1 млн. евро
- Кръстовището на бул. "Ситняково" и "Мадрид" – 1.2 млн. евро
- Кръстовището на булевардите "Сливница" и "Д-р Петър Дертлиев" – 1.7 млн. евро
- Ремонт на тротоари – 40 млн. евро.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
367 млн. евро дълг за София – Терзиев ще преасфалтира с кредит, който столичани ще плащат 15 години
Lacho
13:00 | 10 Sep 26
798
0
367 млн. евро дълг за София – Терзиев ще преасфалтира с кредит, който столичани ще плащат 15 години
367 млн. евро заем смята да вземе кметът Терзиев за превозен състав за градския транспорт и, забележете, за ПРЕАСФАЛТИРАНЕ на няколко улици.
Смяната на амортизирана пътна настилка са ТЕКУЩИ разходи. Средствата се залагат ежегодно в общинския бюджет. Като средства …
за лечебни дейности, за заплати, за ток, за вода. Терзиев взима стратегически заем за преасфалтиране. Например, 2 млн. евро за преасфалтиране на ул. Фритьоф Нансен и то само за половината улица!
Още по-впечатляваща беше защитата, която Терзиев получи от ГЕРБ. От ГЕРБ повтарям. Разбира се, заемът беше подкрепен и от по-голямата част от БСП.
Новото икономическо мнозинство е ГЕРБ-ПП-ДБ-БСП. Да отмъкнат, каквото могат, за последно преди следващите избори догодина. И да вземат дълг, който столичани ще плащат следващите 15 години.
Ваня Григорова