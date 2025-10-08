Софиянци не се дават на боклука: Доброволци се включиха в чистенето на "Люлин" и "Красно село"

Кризисната ситуация с почистването на 300-хилядните столични райони "Люлин" и "Красно село" продължава вече четвърти ден, след като кметът Васил Терзиев отказа да приеме рекетьорската, според него, оферта на сметосъбиращата фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис – Таки.
Ситуацията е извънредно тежка, общината едва се справя с извозването на купищата отпадъци, преливащи от кофите от смет. Преди ден постъпиха сигнали за организиран саботаж срещу общината – респективно срещу кмета, след като са били засечени каруци, бусове и др., които носят отпадъци незнайно откъде, за да ги стоварват в "Красно село" и "Люлин".
В същото време граждани от тези два района, но и от други краища на София, организират доброволчески групи за почистване и извозване на боклуците. Мобилизацията и съпричастността на хората е забележителна, подобно на начина, по който се организираха чрез социалните мрежи и в други групи по време на стачката на градския транспорт в София.
Докато привърженици на ГЕРБ обвиняват кмета Терзиев за кризата с боклука, други хора го подкрепят в битката му срещу мафията и рекета, за които той говори открито в последните дни. На практика това е рекет срещу гражданите, тъй като ако Терзиев се съгласи с офертата на консорциума около свързваната с Таки фирма "Транс 2025", таксата за смет трябва да скочи поне два пъти.
През последните дни хора не само от засегнатите райони, но и живеещи извън тях, се събират доброволно, за да помогнат за извозването на боклука от кофите пред блоковете до големите контейнери, които са част от плана на Столичната община, който по думите на Терзиев от миналата седмица е за действие във "военновременна ситуация".
"Днес в Лагера се събираха отпадъци. За има-няма час се събра боклук като за 1000лв (по тарифата на Таки). Да реши човек, че си е объркал професията чак", написа във Фейсбук създателят на "Школо" Мирослав Джоканов.
В почистването на двата района се включи и Лазар Радков, известен с инициативата "Капачки за бъдеще".
Доборовлци се организират със собствен транспорт да извозват боклук от традиционните кафи пред блоковете до големите контейнери.
"За по-малко от час двама съседи напълниха чувалите и отнесоха струпаните до контейнера стъкла, кашони, картонени рула и пр. при цветните контейнери, където ги смачкаха накъсаха, натрошиха и ги разпределиха по места. Аз осигурих чувалите и помагах на мъжете", пише Нина Денева в социалните мрежи.
Журналистът Мария Спирова, която от години живее във Великобритания също се включи в извозването на битовите отпадъци. Тя разказа как заедно с члена на ЦИК Цветозар Томов извозват боклуци до големите контейнери в засегнатите райони.
"Събрахме безобразни неща - основно подгизнали дрехи, цяла щайга с гнили банани, десетки туби от моторно масло, купища търговски амбалаж... както и една прахосмукачка, артистично аранжирани около преливащите кофи", казва Спирова.
Организация за извозване има и във фейсбук групи на жители от двата района.
В други групи хората се организират за извозване на отпадъците в четвътък.
Други пък споделят опита си с извозването на отпадъци и дават съвети на съседите си.
Междувременно за петък се организира протестна демонстрация в София под надслов "Боклук за боклука".
"Обръщаме се към жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село":
В петък, от 18.00ч. до 20.00ч., БОЕЦ ще ви чакаме пред кочината на свинята на ул. "Врабча" №23! Събирайте си боклука и го донесете в петък заедно да нахраним свинята! Няма да има музика и речи. Ще редим "трапезата" на Пеевски. Да му осигурим копанята за цяла зима. Искат да ни заринат с боклуци, за да продължават да крадат и дерат стотици милиони от нашия гръб", пишат организаторите от "Боец".
Съжалявам че не гласувах за Ваня Григорова!
Откакто внучето стана кмет: ......... Лифтовете на Витоша спряха!......... Затова пък унищожи 200 паркоместа на Витошка!..........Криза с транспорта!..... Криза с боклука!..........Училища, болници, детски градини седят на СТУДЕНО!..... Криза с Топлофикацията! ПП зомбита на рамо да си го носите!
Браво! Тъй се прави! Товари боклука и го карай където искаш, а не да ми хленчат за 100-200 милиона и все софиянци горките не можели сами да се справят и точат бюджета! Все някой им бил длъжен, все всичко трябвало да е най-евтино в София, защото разбириш ли, хората нямали парички! (Една сълза, потече от окото ми) Дали от джипката, дали в борба с мафията - все от бюджета трябвало да се плаща! Няма мафия никъде - само в София имало!
Смятам че е редно за почистването на боклука , активистите на ПП да бъдат компенсирани . Да ги назначат за чистачки и да им дават полагаемата минимална работна заплата . Редно е и необходимо , значи .
Какви партийни активисти бе, малоумник? Аз лично събрах 4 чувала и ги карах до моя район. А в събота ще натоваря колата до горе и на Врабча ще ги изсипя. Не ме енйе за глупостите ви.
Когато избираш боклуци - ринеш боклук!
Булгаристанската столица по принцип си мирише на боклук, дим и гнило. А останалата част от Булгаристанската територия е просто потънала в ла*на...
Боже партийните активисти "нямали да се дадат"! Полезните няма ли ги и те да носят боклука до районите "където нямало проблем"! Демек да създадем и там проблем! Въобще идеи да искаш от кухи лейки! Ама пак е по-добре от другото крило "бойците" - там вече олигофренията властва! И спокойно - Бойко ще мята от парламента пачки (няма я джипката) колкото трябва - 100-200 млн няма проблем! Топлофикацията трябват 7млрд - няма проблем! За ВиК след някоя друга година ще трябват няколко милиарда няма проблем …
- важното е цената да е ниска на водата и парното, а такса смет да не се вдига! От де пара - споко, мишките в прованса имат много пари! Плащат по 5-6 лева за кубик вода, сметките за парното дори по-високи, а такса смет на законовия таван. Ама там има пари, ще им сложим още някакви работи да плащат и ще съберем кинтите, в Софето треа да евтинко! Да се борят мафии и такива! По-голяма мафия от това да крадеш от скъсаните и да наливаш в столицата не съм виждал! Държавна мафия!