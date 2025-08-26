На 11 септември Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 с концерт, посветен на Пьотр Илич Чайковски - един от най-въздействащите и обичани композитори в световната музикална култура.
В програмата ще звучат две от знаковите му творби: Концерт за пиано и оркестър №1 и Симфония №4.
Концертът за пиано и оркестър №1 е творба, позната със своята грандиозна въвеждаща тема, пълна с драматизъм и сила, и с контрастиращите ѝ лирични моменти. Това е едно от най-често изпълняваните и обичани произведения за пиано - едновременно виртуозно, романтично и искрено, създадено в момент на вътрешна борба и творческа зрялост на Чайковски.
Във втората част ще прозвучи Симфония №4 във фа минор - произведение, в което композиторът отразява личната си драма, борбата със съдбата и стремежа към просветление. Наричана често "съдбовната симфония" на Чайковски, тя съчетава фолклорната енергия с изтънчена оркестрация и емоционална наситеност, която не оставя никого равнодушен.
Солист на вечерта е пианистът Емануил Иванов. Роден в Пазарджик през 1998 г., Иванов добива международна известност, когато на 20 години печели първа награда на престижния международен конкурс "Феручо Бузони" в Италия - постижение, което го нарежда сред най-обещаващите млади пианисти на нашето време.
Следват рецитали и концерти във Франция, Япония, Италия, Германия, Австрия, Кипър, Южна Африка, Обединеното кралство, Полша. През 2022 дебютира в една от най-престижните европейски зали - "Херкулес" в Мюнхен. През 2024 г. дебютира на сцените на Уигмор Хол Лондон и Концертхаус Дортмунд. През лятото на 2023 записва албум със сонати на Скарлати за реномирания лейбъл "Naxos". Изпълненията му са представени по BBC Radio 3, италианското Rai Radio 3 и японското NHK Radio. Емануил Иванов впечатлява с изтънчен звук, интелигентна интерпретация и дълбоко емоционално присъствие.
На диригентския пулт застава маестро Найден Тодоров. Завършил дирижиране в Австрия, работил с редица оркестри в Европа, Азия и Америка, той е не само утвърден интерпретатор на класическия репертоар, но и активен поддръжник на съвременната българска музика. Носител на румънския орден "Културни заслуги" с ранг "Велик офицер", за "Популяризиране на културата" и на френския орден "Кавалер на изкуствата и литературата" - признание за неговия значим принос към културата.
Под ръководство на маестро Найден Тодоров Софийската филхармония разшири своята международна видимост и продължава да развива амбициозна програма, която свързва традиция и новаторство.
Медията сигурно си мисли че злобните шарлатански тролове имат възвишени чуства и биха се трогнали от изпълнение на творби на Чайковски. Но може и да греша, и да има читатели, които рядко коментират, но живо се интересуват от културни събития, и новината представлява интерес за тях.
Шарлатанските тролове в шарлатанската жълто-кафява медия не са от най-големите любители на този жанр. ;)