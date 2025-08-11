Софийската митрополия и кметът на "Изгрев" в спор за 1.5 млн. лв. за строеж на църква

Софийската митрополия обвини кмета на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев, че я притиска да избере конкретен изпълнител за строежа на храма "Св. Пимен Зографски". Твърденията идват с изявление публикувано на официалния сайт на Софийска епархия.

Кметът пък твърди, че митрополията не дава на църковното настоятелство средствата за довършването на църквата, отпуснати преди година от бюджета на Столичната община. А това бави довършването на храма.

"От началото на лятото върху ръководството на Софийската света митрополия се упражнява системен натиск строителни дейности, за които е отпуснато безвъзмездно финансиране, да се възложат на "Дока строй" ЕООД", се казва в писмото на митрополията.

Делян Георгиев отговори с пост във Фейсбук, в който казва, че строителят се избира от църковното настоятелство, събрани са три оферти, а въпросната фирма е дала най-добрата от тях. Договорни отношения и плащания нямало.

Кметът с обвинения за забавяне на градежа

Реакцията на Софийската митрополия, в която се говори за натиск от кмета на "Изгрев" църквата в района да се довърши от определена фирма, идва в отговор на публикация на районния кмет във Фейсбук от преди няколко дни. В нея Георгиев приканя: "Градежът на нашата първа църква трябва най-сетне да бъде окончателно завършен и тя да отвори врати за хората на "Изток", "Изгрев" и "Дианабад".

Георгиев припомня, че преди година Столичният общински съвет е одобрил отпускането на 1.5 млн. лева за довършването на храма. Парите са дарени от общината на митрополията в края на април 2025 г., но все още не са стигнали до църковното настоятелство, което отговаря за строежа. Кметът съобщава, че е отправил официално питане до Светата митрополия с искане да му бъде обяснено поради какви причини "месеци наред се бави физическият превод на одобрената сума, към сметката на църковното ни настоятелство".

"Към днешна дата, нито стотинка от бюджетните пари не е постъпила по сметката, без адекватно, колегиално и юридически обосновано обяснение от страна на бюрократите на Митрополията", пише Георгиев в публикацията си.

По думите му летните месеци, подходящи за строителство, бързо са "отлетели", а вместо да се вижда краят на строителните дейности се "тъпче на едно място". Георгиев апелира да не се бави ненужно градежът и Софийската митрополия да "изпълни волята на дарителя (Столична община) в цялост и максимално бързо".

Митрополията с обвинения за натиск

Софийската света митрополия счита, че с публикацията си кметът прави внушение, че тя не изпълнява волята на дарителя и задържа средствата за себе си.

"Споделяме желанието на д-р Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев", храмът да бъде завършен и осветен възможно най-скоро. До този момент в стремежа си да запази добрия тон ръководството на Софийската света митрополия се въздържаше от публичен коментар по случая, въпреки упражнения натиск строително-ремонтни дейности да бъдат възложени на един конкретен изпълнител, определен от кмета на район "Изгрев" – дружеството "Дока строй" ЕООД", пишат от митрополията и подчертават, че преведената от Столична община сума за строителството, е налична по сметката ѝ.

Според изявлението на митрополията на Софийския епархийски съвет е бил представен за одобрение договор с "Дока строй", който не предвижда реална защита на интереса на възложителя, и изисква авансово плащане към строителя в размер на 30% от стойността на строежа без надлежно обезпечение на авансовото плащане.

"Представихме изцяло нов проект на договор и наред с това поискахме авансовото плащане да бъде обезпечено с банкова гаранция, но това искане бе отхвърлено", се казва в изявлението.

Според разказа на сайта на митрополията на проведените срещи Делян Георгиев си позволил да "преговаря от името на "Дока строй" и да поставя условия, неизпълнението на които според него щяло да доведе до задължение на Софийската света митрополия да върне предоставената ѝ финансова помощ".

Дружество с опит само на територията на район "Изгрев"

При проверка от митрополията установили, че дружеството "Дока строй" е регистрирано през 2019 г. с капитал от 100 лв. и седалище и адрес на управление в с. Овчарци, oбщ. Сепарева Баня.

От публично обявена информация на интернет страницата на Камарата на строителите, духовниците разбират, че "Дока строй" е регистрирана на 05.08.2021 г., няма деклариран производствен опит за 2022 г. и 2024 г., а производственият ѝ опит за 2023 г. и 2025 г. е сформиран 100% от строителни дейности, възложени от р-н "Изгрев", представляващи пристройка за 4 групи на ДГ "Радецки", надстрояване с един етаж на съществуващ административен корпус на ДГ "Радост", ремонт на покрив на ДГ "Брезичка" и реконструкция на детски площадки на територията на район "Изгрев".

"Можем само да предполагаме как "Дока стройж ЕООД е избрано за изпълнител на тези дейности и дали не е по причина, че кмет на района за периода на извършването им е именно д-р Георгиев. Предвид гореизложеното, не сме убедени, че "Дока строй" има капацитета и опита да изпълни строителни дейности, необходими за довършването на сложен проект като изграждането на храма...", се казва в писмото на митрополията като се дават уверения, че желание за завършване на храма има и от тяхна страна, но при ясни договорни взаимоотношения, предвиждащи гаранции за това, че възложените дейности да бъдат изпълнени в договорените срокове и с необходимия професионализъм.

Контрареакция

Последва реакция на Делян Георгиев отново във Фейсбук. "С изумление прочетох публикуваното "опровержение" от страна на Софийската митрополия относно моя добронамерен апел да не бъдат изкуствено бавени повече бюджетните средства, които Столична община отпусна за довършване на храм "Св. Пимен Зографски" в район "Изгрев".

Като кмет и мирянин, пряко ангажиран със строителството на храма, неговото финансиране и административно обслужване, съм безкрайно изненадан от реакцията"ы пише Делян Георгиев, който е от квотата на "Спаси София", а при предишния си мандат беше издигнат за районен кмет от БСП.

Делян Георгиев казва, че успял да осигури "множество дарения и помощ за градежа, възлизащи на над 1 400 000 лв., до този момент". Допълва, че в желанието си храмът да бъде довършен скоро е провел "поредица от работни срещи с църковното настоятелство, което е юридическият субект, отговорен по закон за строителството, а в последствие и с представители на Митрополията". На срещите били представени три оферти за строителството, събрани от църковното настоятелство.

"Споменатата строителна фирма, за която се правят различни внушения, е с най-добра оферта от гледна точка на най-ниска цена, срокове и т.н. от трите. Подчертавам, че става дума само за офертни предложения, тепърва подлежащи на евентуално одобрение, не за даговори и/или поети ангажименти и плащания за никоя от страните", твърди Георгиев.

По думите му на работните срещи многократно е поставял въпроси, свързани с общите им дейности и бързото превеждане на финансовите средства по сметката на юридическия субект, за да не се блокира работата и да не се губят ценното време и подходящите метеорологични условия.

"Категорично не приемам обидните внушения, за оказван натиск или други форми на въздействие", пише Делян Георгиев.