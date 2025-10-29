Софийската опера представя мюзикъла "Звукът на музиката" на 31 октомври

Софийската опера представя на 31 октомври и на 1 ноември мюзикъла "Звукът на музиката", съобщиха от трупата.
Това е един от най-награждаваните мюзикъли, разказващ увлекателната история на певците от семейство Трап.
"Звукът на музиката" е последната работа на творческия екип Ричард Роджърс и Оскар Хамърстайн Втори. Вдъхновена е от истинската история, описана от Мария фон Трап в книгата "Историята на певците от фамилията Трап", която още през 1956 г. е пресъздадена в западногермански филм.
Настоящата постановка на Софийската опера и балет е подготвена от световен екип. Режисьор на "Звукът на музиката" е Уест Хайлър, познат от постановката "Шрек". Диригент е Игор Богданов. Сценографското решение е на Джереми Барнет, а костюмите са на Уитни Локър. И за тази постановка художественото осветление е на Зак Блейн.
Изпълнителката Весела Делчева ще бъде Мария, която ще накара децата на капитана фон Трап да запеят. Децата в постановката са от Детска вокално-театрална формация "Таласъмче", ръководена от Димитър Костанцалиев. За ролята на капитан фон Трап е ангажиран Александър Георгиев.
Сред действащите лица са монахини, игуменка, баронеси, барон, адмирал, пощальон и други персонажи от времето преди Втората световна война. В главните роли са Александрина Стоянова-Андреева, Санара Кордова, Силвана Пръвчева, Диана Димитрова, Рада Тотева, Николай Павлов, Николай Войнов, Антон Радев, Пламен Гранжан. Хореографията е на Риолина Топалова.
В Софийската опера мюзикълът ще бъде изпълнен на български език със субтитри на английски, уточняват организаторите.
Световната премиера на "Звукът на музиката" е през 1959 г. За три години са изиграни 1443 представления. Има 9 номинации за наградите "Тони", като печели 5 от тях - за най-добър мюзикъл, най-добра актриса в главна роля, най-добра актриса в поддържаща роля, най-добър сценограф и най-добър диригент и музикален директор.
През 1960 г. постановката печели и "Грами" за най-добър звукозаписен албум в категория мюзикъл.
Първата продукция на лондонската сцена в Уест Енд е през 1961 г.
Филмовата адаптация от 1965 г. с участието на Джули Андрюс и Кристофър Плъмър печели 5 награди "Оскар", включително за най-добър филм и най-добър режисьор.
Песните от мюзикъла са всепризнати хитове. Сред тях най-популярни са "До-Ре-Ми", "Еделвайс", заглавната песен "Звукът на музиката" (The Sound of Music), "Моите любими неща" (My Favorite Things) и "Изкачи се на всеки връх" (Climb Ev'ry Mountain).
