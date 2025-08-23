Софийският университет обяви допълнителен прием

Софийският университет "Св. Климент Охридски" обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026 година.
Той е за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, както и за попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане.
Срокът за регистрация за класиране е от 8:30 ч. на 9 септември до 17:00 ч. на 12 септември 2025 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана. Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.
В допълнителния прием на студенти могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии и кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием.
Кандидатите за определени специалности могат да участват с кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища.
Класирането ще бъде обявено на 16 септември 2025 г. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 17, 18 и 19 септември.
