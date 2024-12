Сонда на НАСА премина рекордно близо до Слънцето

Космическата сонда на НАСА "Паркър" осъществи най-близкия досега полет до Слънцето. В продължение на дни НАСА нямше връзка със сондата, но учените получиха сигнал малко преди полунощ в четвъртък.

"Паркър" е "в безопасност" и работи нормално, след като е преминала само на 6,1 млн. км от слънчевата повърхност, съобщиха от НАСА. Космическият апарат е успял в своята мисия да събере информация за функционирането на Слънцето и да помогне на изследователите да научат повече за звездата.

Сондата е издържала на изключително високи температури и екстремни нива на радиация. Тя се е движила с 692 000Со км/ч и е преминала през места, където температурата е достигала до 980 градуса по Целзий, съобщават от НАСА.

Очаква се космическият апарат да изпрати подробни телеметрични данни за състоянието си на 1 януари.

