СОС се събира извънредно заради новата банка на София

Столичният общински съвет ще се събере на извънредно заседание на 25 август, за да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова обслужващата банка за общината.

Миналата седмица се разбра, че Столичната община е изпратила покани до "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България" участват в поръчката за временна обслужваща банка на столицата. Общината ще приема оферти само 10 дни, т.е до 23 август, а в нея могат да участват само поканените банки.

Не е ясно какво налага извънредното заседание на общинарите по темата, тъй като изборът на обслужваща банка е изцяло в правомощията на кмета. Не се знае и какво би последвало, ако в общинския съвет не се постигне съгласие по темата.

От местната власт обявиха, че ще направят спешна поръчка с пряко договаряне, защото в края на юли дългогодишната банка на София – Общинска банка пожела едностранно да прекрати договорите си с местната власт. Това ще се случи след предизвестия, първите от които изтичат в края на август. Заради това създадена работна група, която изготви критерии за подбор и стартира процедура по договаряне.

Критериите по подбор включват:

валиден лиценз за банкова дейност

висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s);

липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните 3 години

поне 3 години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през СЕБРА;

значими, стабилни активи – да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка;

спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

Според документите по поръчката договорът с временната банка ще е до приключването на следваща процедура за дългогодишен договор с нова финансова институция или до изчерпване на финансовия ресурс по поръчката от 2.5 млн. Лв. Срокът не договора не може да бъде повече от 5 години, независимо кое условие настъпи първо.

Най-много точки при оценките ще дава срокът за откриване на сметка, както и срокът за настройване на системите и за инсталиране на виртуални и физически пос терминали - максимум по 20 точки, а 15 точки ще носи таксата за транзакции през пос. Ще се оценяват още бързината на обслужване, клоновата мрежа и други такси.

"Благодаря на колегите, общинските съветници от ПП -ДБ Бойко Димитров и Благовеста Кенарова, Вили Лилков от "Синя София" и Емилия Ангелова от Спаси София, които взеха активно участие в този процес. Призовавам всички съветници да подкрепят решението, за да гарантираме стабилност и сигурност на публичните средства и нормалното функциониране на София", заяви председателят на СОС Цветомир Петров.

Предисторията

През юли кметът Васил Терзиев се опита да получи подкрепата на СОС за смяната на обслужващата общината банка, след като около 30 години тези функции изпълнява Общинска банка.

Беше направено предложение да се поискат оферти от петте най-големи банки – четирите поканени банки и "Първа инвестиционна банка", която отпадна от първоначалния списък. Идеята на кмета обаче се превръна в политически скандал, след като не стигна до обсъждане на последното заседание на СОС преди лятната ваканция заради предложение на общинската съветничка от "Продължаваме промяната" (ПП) Благовеста Кенарова в ресорната общинска комисия. То беше подкрепено от ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от "Възраждане" и Карлос Контрера от ВМРО.

Така се стигна до напрежение между коалиционните партньори в ПП-ДБ и размяна на реплики между кмета и екипа му и ръководството на ПП в лицето на председателя ѝ Асен Василев, който защити предложението на Кенарова за отлагане на точката.

Общинската банка обаче сама се отказа да обслужва местната власт заради замесването ѝ в политически дискусии и така се наложи спешното търсене на нова общинска банка. Междувременно се оказа, че разрешение от СОС за смяната на финансовата институция на местната власт въобще не е нужно. По време на скандала зам.-кметът по финансите Иван Василев изненадващо подаде оставка, но и той, и Васил Терзиев отричат да има общо с казуса.