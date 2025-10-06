Социалният министър предлага минимална заплата от 1213 лв.

Минималната заплата да стане 1213 лв. от 1 януари 20226 г. Това предлага Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

"Това е със 136 лева повече от настоящата ѝ стойност, която в момента е 1077 лева", каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше обсъден размерът на минималната заплата за следващата година.

Дори и след увеличението България ще остане с най-ниската минимална работна заплата в ЕС - 620.20 евро. България е последна, като пред нас в момента е Унгария със 707 евро минимална заплата, сочат данните на Евростат.

"Вярваме, че замразяването на доходите и отказът от увеличаване на минималната работна заплата в настоящата ситуация би било недопустимо. Това е не само моето лично мнение, но и позицията на целия екип в Министерството на труда и социалната политика", заяви Гуцанов.

Социалният министър отбеляза, че страните от Централна и Източна Европа като цяло имат най-ниските нива на минимални работни заплати в ЕС. В момента България е на последно място с 551 евро. Унгария е предпоследна със 707 евро, което е с 28% повече от минималната заплата в България.

"Хората имат нужда да се чувстват спокойни, да виждат, че държавата се грижи за тях и има отношение към всеки един български гражданин", каза Гуцанов.