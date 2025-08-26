Социалното министерство предлага 1213 лв. минимална заплата от 2026 година

Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. (620.20 евро) от 1 януари 2026 г. Размерът ѝ ще се повиши с 12.6% или със 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на постановление на Министерския съвет, който е публикуван за обществено обсъждане. От 1 януари 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7.31 лв. (3.74 евро).
По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души, уточниха от социалното министерство.
По данни на Националния статистически институт назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12.6% заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания.
Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата.
Ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства.
По инициатива на социалния министър Борислав Гуцанов МТСП възобнови диалога с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите за изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата.
През годината се проведоха множество срещи със социалните партньори, за да се намери най-правилното и балансирано решение за неговото усъвършенстване. Макар и да се отчита известно сближаване на позициите, те не постигнаха съгласие за промяна на механизма за определяне на минималната работна заплата.
Поради тази причина новият размер на минималната заплата е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Според тях минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Така определен размерът на минималната заплата е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за адекватни минимални заплати - 50% от брутната средна работна заплата.
По-високият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България.
Проектът ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. След това ще бъде внесен в Министерския съвет за одобрение от правителството.
Надявам се да ти олекна след тази вербална диария.
Абе смешник, ти другата Европа за бавноразвиваща ли я смяташ? Нима там не се увеличават и то двойно пенсии и заплати? Гледаш я с бинокъл от мегданЯ на селото си Долно Уйно, Българско и като шопа викаш "От Искъро по дълбоко нема, от Витоша по високо нема". Нима не виждаш, че ние сме най бедната страна в ЕС, с най ниски пенсии и заплати, които и да се увеличат двойно , пак ще останем най бедните.
Започвам да си мисля, че всъщност няма да знаеш какво да правиш, ако нещата вървят добре. Ако пенсиите се удвоят утре, вероятно ще се оплакваш, че хората просто ще пилеят допълнителните пари за хляб и отопление.
Управляващата посткомунистическа капиталистическа кохорта, със старите изпечени похвати на комунистите, зарибява българите с тези 1213 лева. И пак ще останем най бедната ,с най ниски пенсии и заплати страна в ЕС! И пак, поради липсата на правова държава, закона няма да се спазва, тези 1213 лева ще се дават само в София и по големите градове, а в провинцията да го духат...