Социолог: Борисов говори терапевтично пред партията. Ще трябва да избира между Радев и Пеевски

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва изявите си пред партийния актив като терапевтично говорене. Политиката у нас е деградирала до психология, а поведението му прилича на "болезнено осъзнаване, че неговото време ще изтече".
Това заяви пред БНР социологът Първан Симеонов, основател на агенция "Мяра".
Миналата седмица бившият премиер на два пъти събира депутатите в централата си. Първият път, за да ги прати на срещи с електората из страната, а вторият – за да заяви, че партията не иска избори и трябва да се договорят за подкрепа с Делян Пеевски.
Причината за избухванията му бе катастрофалният резултат на ГЕРБ на местните избори в Пазарджик. Партията на Борисов остана на шесто място, а :ДПС-Ново начало" спечели вота.
Борисов първоначално заплаши, че ГЕРБ едва ли не ще свали правителството. Няколко дни по-късно обаче размисли и обясни, че познава Пеевски от 20 години и знае какво може да очаква.
"Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява. Знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам", бяха думите му.
Плам има, план няма
"Наблюдавахме емоционална сцена без особен план. Плам имаше, но план нямаше. Не виждам нищо друго, освен нищо друго, освен раздразнението на човек, който вижда, че Пеевски настъпва, а Борисов няма ход. Това е терапевтично говорене пред група", заяви Симеонов.
Според него на следващи избори Пеевски ще стане по-силен, а може дори да изравни резултата на ГЕРБ.
"ГЕРБ олекна. Вчера имаше хора, на които по изражението се четеше – какво правя тук. Беше унизително. Виждам болезненото осъзнаване за тежка, бавна политическа безизходица, защото Пеевски идва. С движенията си Борисов влиза в устата на Пеевски все повече и повече", каза социологът.
Време е за избор
Според Симеонов Борисов трябва да “си избере бряг между Радев и Пеевски”.
"Остава му да се надява Радев да слезе на терена, да набие Пеевски и Борисов да бъде освободен", каза социологът.
Той посочи, че в момента всички службогонци тичат към Пеевски и на него не му се налага да ги купува.
"Единственото, което може да се обърка при Пеевски, е той да прекали. Има известни дефицити, които му пречат да изглеждат приемлив. Той кара само напред", каза още Симеонов.
Хайде по-полека! Не съм апологет на сегашния ни Президент, но Калоян Методиев е компетентен по въпроса за Корнелия Нинова, а не по въпроса за Радев. Аз лично предпочитам Демерджиев пред Байрям Байрям, примерно, но това си е мое мнение... Иначе се надявам, че Румен Радев няма да се окаже единственият, който да може да озапти Пеевски. Защото тогава би се наложило да гласувам "с отвращение".
Само терапевт не е бил, но Боко мма време и космонавт да стане ...................
Всички са за терапия :/ Тиквата откогато му извадиха това с килчетата и пачките му хлопа дъската :/
Тиквата наистина изчакваше и се увърташе около мунчо, но вече окончателно избра Шиши.Симеонов като редица социолози смята, че ДПС ще изпревари и дори ще задмине ГЕРБ, което е несъмнено.А преди малко в сайта*Актуално* Калоян Методиев, който е най-компетентният по въпроса за мунчо, каза нещо, което всички бълнуващи, че мунчо прави партия и обира всички гласове, да научат наизуст:"Пеевски го бута да прави партия, но това е капан.Ако влезе - ще е лошо и за него, и за държавата".Мунчо е наясно с това, …
някои от съветниците му имат малко мозък и му обясняват, че партия с такива като Копринката или Демерджиев не струва и пет цента, затова мунчо си трае.Няма да има партия на мунчо, лумпените да не я чакат.
Първан Симеонов има нужда от психиатрично лечение. Не е сам човекът - той си го знае.