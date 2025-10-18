Социолог: Борисов говори терапевтично пред партията. Ще трябва да избира между Радев и Пеевски

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва изявите си пред партийния актив като терапевтично говорене. Политиката у нас е деградирала до психология, а поведението му прилича на "болезнено осъзнаване, че неговото време ще изтече".

Това заяви пред БНР социологът Първан Симеонов, основател на агенция "Мяра".

Миналата седмица бившият премиер на два пъти събира депутатите в централата си. Първият път, за да ги прати на срещи с електората из страната, а вторият – за да заяви, че партията не иска избори и трябва да се договорят за подкрепа с Делян Пеевски.

Причината за избухванията му бе катастрофалният резултат на ГЕРБ на местните избори в Пазарджик. Партията на Борисов остана на шесто място, а :ДПС-Ново начало" спечели вота.

Борисов първоначално заплаши, че ГЕРБ едва ли не ще свали правителството. Няколко дни по-късно обаче размисли и обясни, че познава Пеевски от 20 години и знае какво може да очаква.

"Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява. Знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам", бяха думите му.

Плам има, план няма

"Наблюдавахме емоционална сцена без особен план. Плам имаше, но план нямаше. Не виждам нищо друго, освен нищо друго, освен раздразнението на човек, който вижда, че Пеевски настъпва, а Борисов няма ход. Това е терапевтично говорене пред група", заяви Симеонов.

Според него на следващи избори Пеевски ще стане по-силен, а може дори да изравни резултата на ГЕРБ.

"ГЕРБ олекна. Вчера имаше хора, на които по изражението се четеше – какво правя тук. Беше унизително. Виждам болезненото осъзнаване за тежка, бавна политическа безизходица, защото Пеевски идва. С движенията си Борисов влиза в устата на Пеевски все повече и повече", каза социологът.

Време е за избор

Според Симеонов Борисов трябва да “си избере бряг между Радев и Пеевски”.

"Остава му да се надява Радев да слезе на терена, да набие Пеевски и Борисов да бъде освободен", каза социологът.

Той посочи, че в момента всички службогонци тичат към Пеевски и на него не му се налага да ги купува.

"Единственото, което може да се обърка при Пеевски, е той да прекали. Има известни дефицити, които му пречат да изглеждат приемлив. Той кара само напред", каза още Симеонов.