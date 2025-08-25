"Спадът на Тръмп". Туризмът в Лас Вегас се свива

Туризмът в Лас Вегас отбелязва спад това лято, като курортите и конгресните центрове отчитат по-малко посетители в сравнение с миналата година, особено от чужбина и някои високопоставени служители обвиняват за това митата и имиграционната политика на администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Градът, известен с пищните си партита, постоянния кетъринг и денонощния хазарт, е посрещнал малко под 3.1 милиона туристи през юни, което е спад от 11 на сто в сравнение със същия период на 2024 г. Чуждестранните туристи са били с 13 на сто по-малко, а заетостта на хотелите е спаднала с близо 15 на сто, според данни на Службата за конгреси и посетители на Лас Вегас.

Кметът на града Шели Бъркли заяви, че потокът туристи от Канада - най-големият международен пазар за щата Невада, е намалял значително. Същото важи и за Мексико.

Тед Пападжордж, ръководител на влиятелния синдикат на работещите в кулинарния сектор, нарече тази тенденция "спадът на Тръмп". Според него посещенията от Южна Калифорния, където има значителна латиноамериканска диаспора, също намаляват, защото хората се страхуват от репресиите на администрацията срещу имиграцията.

"Ако кажете на останалия свят, че те не са добре дошли, тогава няма да дойдат", коментира Пападжордж. Спадът на туризма в Лас Вегас отразява общонационална тенденция. Компанията за прогнози в туристическия сектор "Туризм икономикс" (Tourism Economics), която през декември 2024 г. очакваше САЩ да регистрират близо 9 на сто повече пристигания на международни туристи тази година, коригира годишната си прогноза миналата седмица до спад от 9,4 на сто. Според компанията най-големият отлив на туристи ще е от Канада, откъдето в САЩ през 2024 г. са дошли най-много туристи - над 20,2 милиона, според данни на американското правителство.

Данните на канадските авиокомпании показват, че по-малко пътници от северната част на границата пристигат на международното летище "Хари Рийд" в Лас Вегас. "Еър Канада" (Air Canada) отчита спад на броя на пътниците с 33 на сто през юни в сравнение със същия период на миналата година, а "УестДжет" (WestJet) - понижение от 31 на сто. Нискотарифният превозвач "Флеър" (Flair) регистрира огромен спад от 62 на сто.

Туроператорите в Канада обявиха, че има значителен спад в броя на клиентите им, желаещи да посетят САЩ като цяло и Лас Вегас в частност. Уенди Харт, която резервира пътувания от град Уиндзор в провинция Онтарио, заяви, че причината със сигурност е политическа. Тя предположи, че е въпрос на "национална гордост" за хората да стоят далеч от САЩ, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че иска да направи Канада 51-я американски щат.

"Митата също играят своята значителна роля. Изглежда те допринасят за нарастващите разходи за всичко", отбелязва Харт.

В "Сърка ризорт енд казино" (Circa Resort and Casino), който се намира в центъра на Лас Вегас, международните посещения са намалели, особено от Канада и Япония, твърди собственикът и главен изпълнителен директор на комплекса Дерек Стивънс. Той подчертава, че спадът все пак се отчита след последвалия пандемията пик. И макар резервациите на хотелски стаи да са слаби, любителите на хазарта, особено на спортните залози, не липсват.

"Не е като небето да се срутва над главите ни", заяви Стивънс, подчертавайки, че по-богатите посетители все още идват, а комплексът е въвел и по-евтини пакетни оферти, за да привлече хората с по-малко пари за харчене.

"Много истории са написани за това как "краят е близо" във Вегас“, отбелязва той.

"Но Вегас продължава да се преоткрива като дестинация, която си струва да се посети."

В годишния списък с топ 10 на най-добрите дестинации за Деня на труда на Американската автомобилна асоциация (ААА) Лас Вегас се смъкна тази година на последно място от 6-а позиция през 2024 година. Сиатъл и Орландо, щата Флорида, където се намира "Дисни Уърлд" (Disney World), се задържат стабилно на първите две места, като Ню Йорк се изкачва на трето място за 2025 година.

Информацията за спад на туристическия поток учудва Алисън Фери, която е пристигнала от Донигал, Ирландия, за да се сблъска с големи тълпи в казината и в района на "Стрип".

"Много е оживено. Беше оживено навсякъде, където отидохме. И наистина много горещо", каза Фери. Тя добави, че не обръща много внимание на политиката на САЩ.

Недалеч от района на "Стрип", в Музея на пинбола, който представя игри от 30-те години на миналия век до днес, не се наблюдава никакво затишие. Управителят Джим Арнолд разказва, че атракционът, построен преди две десетилетия, е устойчив на рецесия, защото е едно от малкото места, които предлагат безплатен паркинг и безплатен вход.

"Решихме, че планът ни е просто да игнорираме инфлацията и да се преструваме, че тя не съществува", каза Арнолд. "Така че все пак вадите двайсет и пет цента от джоба си и ги влагате в игра, без да плащате курортна такса или такса за анулиране на резервация или нещо подобно."

Арнолд обаче не е изненадан, че общият туризъм може да отбележи спад поради стремглаво покачващите се цени в луксозните ресторанти и курорти, което "изтласква туристите от по нисък клас".

Според Шели Бъркли нарастващите цени на хранителните стоки, хотелските стаи и атракциите също отблъскват посетителите.

"Хората чувстват, че не получават стойност за парите си", каза тя и призова собствениците на бизнес да направят Лас Вегас по-достъпен за туристите.

"И това е всичко, което искаме - те да дойдат и да се забавляват, да харчат парите си и да се приберат у дома", каза Бъркли.

"После да се върнат след шест месеца."