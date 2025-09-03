"Спаси София" иска билетът за градския транспорт да стане 80 цента от 1 януари

"Спаси София" предлага от 1 януари, когато България официално ще въведе еврото, всички билети и карти за пътуване в столицата да се закръглят в полза на гражданите.

Стандартният 30-минутен билет за 1.60 лв. да стане 0.80 евро вместо 0.82, както би следвало след превалутирането към официалния курс. Предлага се още целодневната карта, която струва 4 лв., да бъде 2 евро, вместо 2.10.

Месечната карта ще струва 25.50 евро вместо 25.56, а годишната - 185 евро, вместо 186.62.

Единственото повишение е на глобата за нередовните пътници, която ще достигне максималния размер и от 40 лв. (20.45 евро) ще стане 25 евро.

По думите на лидера на "Спаси София" Борис Бонев закръглянето на цените на градския транспорт е нужно заради автоматите, които не приемат такива стотинки.

Според него градският транспорт е избиран от гражданите, когато е бърз, редовен и на конурента цена, а предложенията на "Спаси София" отговарят за конкурентната цена.

Той обаче смята, че градският транспорт се сблъсква с редица трудности, а допълнителен проблем е, че вече пет месеца няма зам-кмет по транспорта, който да се противопоставя на икономическото мнозинство и назначените от него директори в общинските транспортни дружества.

Последно поста заемаше Илия Павлов от "Спаси София", но след разпада на коалицията между "Продължаваме промяната - Демократична България" и “Спаси София” в края на април, той подаде оставка.

Промените в цените в полза на гражданите обаче могат да доведат до загуби за столичния градски транспорт, като в най-негативния сценарий те ще достигат до 2 млн. лв.

Според Борис Бонев и общинския съветник от "Спаси София” Гергин Борисов това е малко вероятно да се случи, защото с по-добрите условия и предстоящите реформи се очаква броят на пътниците да расте. Докладът на партията цели да поощри пътуването с градски транспорт. За да има повече пътници, от "Спаси София" предлагат откриването и на нови линии на градския транспорт, където такива все още няма.

Освен това е възможно при ефикасна работа на Центъра за градска мобилност увеличението на цената на глобата да компенсира въпросните загуби. Ако все пак загуби от промените има, те ще бъдат запълнени със средства от бюджета на столицата.

Дигитална карта в телефона

Освен леко поевтиняване на билетите от екипа на “Спаси София” предлагат и дигитализация на превозните документи, които да станат част от дигиталните портфейли на гражданите.

"Нашето предложение е билетите и картите най-сетне да влязат в телефоните ни. Софиянци ще могат да зареждат и използват превозни документи през виртуални портфейли и приложението "Sofia +", което в момента служи само за паркиране", обясни Гергин Борисов.

Идеята на "Спаси София" е приложението да се използва за закупуване на дигитални билети и карти, пътниците да могат да валидират тях вместо банковата си карта, в приложението да има възможност за интеграция на външни оператори като БДЖ или транспорт от други съседни общини, както и да помага за наемане на велосипеди или автомобили.

"Системата ще предлага и агрегирани билети – ако пътник се валидира няколко пъти в рамките на един час с банкова карта, той няма да бъде таксуван отделно, а ще му се начисли цена за билет 60+", поясни общинският съветник.

Освен това приложението ще позволява и използването на единен превозен документ, който комбинира различни видове транспорт.

От "Спаси София" предлагат и разширяване на буферните паркинги и създаване на нови с наредба от кмета, както и нови правила за пренос на велосипеди в градския транспорт.

Гражданите ще могат да пренасят колелата си целодневно в метрото и на всички автобуси и на транспорта с велобагажник. В наземния транспорт без такъв багажник ще може да се превозват колела до 06:30 сутринта и след 20:00 часа. През уикенда велосипеди могат да бъдат превозвани във всички видове транспорт.

Според Гергин Борисов едно приложение на Центъра за градска мобилност е достатъчно, а промените в приложението "Sofia+" не би следвало да бъдат скъпи, защото всички необходими бази данни съществуват, а обществената поръчка за обновлението вероятно ще бъде по-ниска от 50 хил. лв.

"Отхвърлянето на идеята би било саботаж"

Предложението за реформа на “Спаси София” вече е внесено в Столичния общински съвет и вероятно ще бъде разгледано на първото заседание след лятната ваканция на 11 септември.

По думите на Борис Бонев всички политически сили за запознати с него, а планът за дигитализация е бил предоставен на ГЕРБ още през февруари.

"Водени са разговори с другите политически сили. Лъжа ще бъде ако кажат, че не са се запознали с предложението и го отложат или отхвърлят. Отказът му ще бъде пореден саботаж с две цели - да бъде провалено управлението на София, както и да се провалят реформите на “Спаси София””, каза Бонев.

Според него в тази ситуация би било неприемливо и равносилно на подигравка приемането на цена на билет от 1 евро.