"Спаси София" очаква "нечиста сделка" за "Топлофикация"

Подготвя се някаква форма на нечиста сделка с "Топлофикация София", която или ще отиде в ръцете на хора с прякори, или в ръцете на отдавнашните олигарси в сектор енергетика.

Опасението беше изразено в сряда от председателя на "Спаси София" Борис Бонев. Той и общински съветници от партията отидоха на посещение в една от топлоцентралите на общинското дружество - ТЕЦ "София". На визитата бяха поканени и журналисти, но от дружеството отказаха достъп на медиите заради указание от ДАНС как да се осигурява сигурността на "Топлофикация", която е обект на националната сигурност.

Оздравителен план с оромни инвестиции

Твърденията на "Спаси София" за подготвяна сделка за "Топлофикация" са породени от внесен от дружеството оздравителен план. Той е постъпил в Столичния общински съвет през септември, но не е обсъждан от общинарите. За него не се споменало нищо и на извънредното заседание, посветено на състоянието на столичното парно и проблемите на старата на отоплителния сезон.

Планът на ръководството на "Топлофикация София" включва изграждането на две нови когенерационни мощности към ТЕЦ "Изток" и ТЕЦ "София". Те трябва да са с мощност по 240 мегавата и да могат да работят освен на газ и а "зелен водород". За изграждането на когенерациите били нужни 1.2 млрд. лева - сума, която е непосилна за общинското дружество с натрупани над 2 млрд. лева дългове.

Заем

Според цитирания от "Спаси София" оздравителен план сумата щяла да бъде осигурена със заем. А от партията подозират, че кредът ще дойде от държавната Българска банка за развитие или "банката на Делян Пеевски" (по думите на Борис Бонев).

Всъщност за изграждането на когенерации към централите на "Топлофикация" се говори от години. Построяването им беше препоръчано и от международни консултанти последно през 2021 г. Тогава инвестицията беше оценена на 300 млн. лева, коментира общинският съветник Емилия Ангелова.

Сега сумата е набъбнала на над 1.2 млрд. лева. Всъщност планът за инсталациите за комбинирано производство на топло- и електроенергия е част и от бизнес плана на "Топлофикация София", приет от общинския съвет през юли. Там обаче не се посочва, че финансирането на проекта ще дойде от инвестиционен кредит, а само, че ще средства ще се търсят от всички възможни източници, а освен това такъв проект би предизвикал и интереса на частни инвеститори заради потенциала за възвращаемост на вложените средства.

В оздравителния план обаче се говори, че когенерациите могат да бъдат проектирани и изградени за три години - от 2026 до 2029 г., обществените поръчки за това се подготвят, а финансирането може да дойде от 20-годишен заем с 5-годишен гратисен период за изплащане на главницата.

Според Борис Бонев планът е "Топлофикация" да бъде доведена на практика до фалит със запорирани сметки заради огромните задължения, натрупани към "Булгаргаз". Така тегленето на огромен инвестиционен заем от Българската банка за развитие щяло да се представи като единствения спасителен сценарий за най-голямата общинска фирма.

Технически одит

Според "Спаси София" преди да се правят инвестиции в "Топлофикация" трябва да се направи технически одит на дружеството. Целта му е да покаже дали приоритетно трябва да се влага в чрежата, или в когенерации. От партията припомниха, че са внесли искане за подобен външен одит още през април, но обсъждането и гласуването му е парирано от кмета Васил Терзиев със създаването на работна група за "Топлофикация". Въпросната работна група се била събрала само веднъж от създаването си през май до момента, твърди Борис Бонев. Според него е притеснително, че кметът Васил Терзиев изглежда не взима отношение по проблемите на дружеството.

Терзиев заяви наскоро, че решението за "Топлофикация" е да бъде дадена на концесия. Според "Спаси София" обаче докато се стигне до това, са нужни бързи оперативни решения, тъй като дълговете продължават да растат, мрежата се разпада и всяко забавяне прави ситуацията необратима.

Общинските съветници от "Спаси София" настояват и за провеждането на прозрачни конкурси за постоянно ръководство на "Топлофикация София" преди да се правят големи инвестиции в компанията. Те припомниха, че настоящият надзорен съвет беше избран уж временно до провеждането на конкурс преди повече от година. Това стана с гласовете на т.нар. Икономическо мнозинство (ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от "Възраждане" и Карлос Контрера от ВМРО).