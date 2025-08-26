Спешният избор на нова банка на София е под въпрос

Спешният избор на нова обслужваща банка за финансите на Столичната община е под въпрос. Около час след като стана ясно, че и четирите банки, поканени от местната власт за участие, са подали оферти, е публикувано становище на Агенцията за обществени поръчки (АОП), което оспорва мотивите за избрания вид процедура.

Така не е ясно дали и как поръчката ще бъде продължена. В същото време предизвестията за прекратяване на два от договорите, които Общинска банка поиска да прекрати едностранно, вече изтекоха.

През обслужващата банка на общината минават всички плащания на местната власт и на подчинените ѝ структури като плащане на заплати (включително на администрация и учители), през нея се събират и местните данъци и такси, плаща се и на контрагентите на местната власт.

Именно заради решението на Общинска банка да се откаже да обслужва Столичната община беше обявена и бърза поръчка за избор на нова, временна банка на София. Беше решено покани за участие да бъдат изпратени до 4 финансови институции - "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България". Също така поръчката е със съкратени срокове. От екипа на Васил Терзиев от един месец обещават, че проблеми с плащанията няма да има.

Мотивите

От АОП обаче смятат, че не са изпълнени законовите изисквания да се прави такъв вид процедура. От една страна, такава можело да се организира при форсмажорни обстоятелства като кризи и бедствия, които застрашават животи или националната сигурност. От друга страна, нямало доказателства, че общината е направила всичко, за да не се стигне до прекратяване на договора от страна на Общинска банка.

В мотивите на Агенцията за обществени поръчки се посочва още, че има основания за прилагане на съкратени срокове по поръчката заради изтичането на предизвестията. В същото време обаче с решението да се изпрати покана до четири банки се губело повече време, тъй като трябвало да се водят преговори и с четирите.

Освен това договорът с новата банка, който би трябвало да е временно решение, е със срок до 5 години или до достигане на 2.5 млн. лева разходи на общината за услугата. Според Агенцията за обществени поръчки има вероятност със съкратената процедура с ограничена конкуренция всъщност въпросът да се решава трайно, а не временно.

Участниците

Иначе и четирите банки, поканени да участват в поръчката за временна обслужваща банка на Столичната община, са подали оферти в спешната поръчка, обявена преди десетина дни. Това става ясно от информацията за участниците в процедурата, обявена в регистъра на обществените поръчки.

Оферти са подали "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България". Предстои те да бъдат отворени и разгледани от комисията по обществената поръчка. В понеделник общински съветници прогнозираха, че новата обслужваща банка на София ще е ясна до десетина дни. В понеделник общинският съвет единодушно даде зелена светлина на Васил Терзиев за довършването на процедурата и за смяна на банката на София.

Условия

Според документите по поръчката договорът с временната банка ще е до приключването на следваща процедура за дългогодишен договор с нова финансова институция или до изчерпване на финансовия ресурс по поръчката от 2.5 млн. лева. Уточнено е, че което и от двете условия да настъпи първо, то срокът на договора не може да е повече от 5 години.

При оценката на офертите най-много точки дава срокът за откриване на сметка, както и срокът за настройване на системите и за инсталиране на виртуални и физически пос терминали - максимум по 20 точки за най-кратките срокве. 15 точки се дават за таксата за транзакции през пос.

Ще се оценява още клоновата мрежа, бързината на обслужване, и други такси.

Бърза процедура

Процедурата е със съкратени срокове, тъй като София трябва да смени банката си бързо, след като в края на юли Общинска банка, през която от близо 30 години минават парите на местната власт, поиска прекратяване на договора с общината. Като причина беше изтъкнато наместването на името на банката в политически спорове. Такива се разразиха„ преди това покрая намерението на кмета Васил Терзиев да смени Общинска банка с цел по-добро обслужване.

Първоначалната идея беше да бъдат поканени петте най-големи банки в страната - четирите, които след това бяха включени в поръчката, плюс Първа инвестиционна банка. В последствие обаче комисията от общински съветници и представители на администрацията определи критерии за участие, които изключиха ПИБ от поръчката.

Първоначалното решение за смяната на Общинска банка трябваше да мине през общинския съвет, но така и не се стигна до гласуване, тъй като то беше отложено по предложение на общинската съветничка от "Продължаваме промяната" (ПП) Благовеста Кенарова. Това предизвика пропукване в коалицията между Васил Терзиев и ПП, а в него беше замесено и името на Делян Пеевски, свързван със собственика на Общинска банка.

Малко, след като се разбра, че спешно трябва да се търси нова банка на общината, зам.-кметът по финансите на София Иван Василев обяви, че е подал оставка и кметът Васил Терзиев я е приел. Той остава на поста, докато не се сключи договор с нова финансова институция, която да обслужва общината. И Василев, и Терзиев обявиха, че напускането на зам.-кмета няма общо със случилото се с Общинска банка.