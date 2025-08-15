Спецакция в София за съмнителни шофьорски книжки

Столичната полиция обяви, че провежда специализирана операция В София в търсене на шофьори със съмнителни книжки, обявиха от трето районно управление.

"Всички районни управления в момента извършват такава операция. Допускаме, че може да има и такъв вариант, това проверяваме. За всяко едно свидетелство, което ни се предоставя, му бива извършена справка, записва се и след това, ако има данни, ще направим и по-задълбочена проверка по документацията, която е представена в КАТ", коментира комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на Трето районно управление към СДВР, цитирана от БНР.

Акцията е обявена часове след като шофьор на едва две седмици излетя от столичния булевард "Констатнит Величков" е се заби в нощен автобус, убивайки единствения му пътник.

След приключването на операцията ще бъде направена щателна проверка на всички автошколи. Ще бъде сигнализирано и Министерството на транспорта и съобщенията да направи проверка за евентуални злоупотреби при удостоверения, които се издават от там и се подават в КАТ за издаването на шофьорска книжка.